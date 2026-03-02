Ufuk Özcan

Popçu Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile düğün hazırlığına başladı. Evlendikten sonra oturmak için 60 milyonluk bir villayı beğendi. Ancak ev sahibiyle kriz çıkınca ünlü çift hayallerindeki evi alamadı...





Şarkıcı Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Hazal Subaşı cephesinde düğün çanları iyiden iyiye duyulmaya başladı. Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.





İddialara göre ikili, rotayı İstanbul'un gözde semtlerinden Zekeriyaköy'e çevirdi. Tüm arkadaşları bu bölgede oturan Oguzhan Koç ve Hazal Subaşı, tam 60 milyon TL'lik havuzlu, bahçeli, oyun odası olan bir villayı mercek altına almış.



Tam "Evim evim güzel evim" dedirtecek cinsten! Ancak iş imzaya gelince küçük bir pürüz çıkmış.



NİKAH MASASINA OTURMAK YOK!



Çift evi çok beğense de ev sahibiyle bir konuda anlaşma sağlanamamış.



Fiyat mı yükseldi, ödeme planı mı uymadı bilinmez... Ama öğrenilen bilgilere göre o villa şimdilik hayal olmuş. Moraller bozuk mu? Asla! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı cephesi arayışa hız kesmeden devam ediyor. İstedikleri gibi, içine sinen bir evi bulur bulmaz dayayıp döşeyecekler.



Dekorasyonun her detayıyla bizzat ilgileneceklermiş. Yakın çevrelerinin söylediğine göre, ev işi tamamlanmadan nikah masasına oturmak yok! Önce yuva, sonra düğün.



Anlaşılan o ki bu aşk yaz bitmeden yeni bir sayfa açacak...

BABA HEDİYE



Sosyetenin en popüler çiftlerinden Hacı Sabancı ile zarafetiyle dikkat çeken eşi Nazlı Sabancı ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez aileye bir erkek bebek katılıyor!



Geçtiğimiz gün İstinye'de dünyaca ünlü bir markanın mağazasında uzun süre alışveriş yapmışlar. Bebek hazırlıkları şimdiden başlamış anlayacağınız... Ama asıl sürpriz kulis bilgisi bende!



BEBEK HAZIRLIKLARI BAŞLADI



Erkek bebek bekleyen Nazlı Sabancı'ya, Hacı Sabancı'dan romantik bir jest gelmiş. Ünlü iş insanı, aynı markadan minik oğulları için özel bir hediye alarak eşine tatlı bir sürpriz yapmış. Markayı yazmadığım için fiyat telaffuz etmeyeyim ama şunu söyleyebilirim; Hacı Sabancı'ya da Sabancı soyadına da yakışacak türden bir seçim olmuş. Anlayacağınız Sabancı Ailesi'nde hem mutluluk hem de alışveriş tam gaz devam ediyor. Erkek bebek daha dünyaya gelmeden şimdiden şımartılmaya başlanmış... Benden söylemesi!