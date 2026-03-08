❓MERAK EDİLENLER

Mauro Icardi ve China Suarez ne zaman tanıştı? İkilinin yolları yıllar önce (2021) kesişmişti ancak gerçek anlamda 2025 yılı içerisinde, Icardi'nin evliliğinin sona ermesinin ardından bir araya geldiler.

Wanda Nara ile Icardi ne zaman boşandı? Çift, uzun süren hukuksal süreçlerin ardından 21 Mart 2025 tarihinde resmen boşandı.

Icardi ve China Suarez'in ilişkisi nerede başladı? İstanbul, ikilinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle Arnavutköy ve Çırağan Sarayı gibi mekanlar, aşklarını kamuoyuna yansıttıkları merkezler oldu.

China Suarez kimdir? China Suarez, Arjantinli ünlü bir oyuncu, model ve şarkıcıdır. Güney Amerika'da geniş bir hayran kitlesine sahiptir.