Icardi'nin China Suarez'e 8 Mart hediyesi sosyal medyada çok konuşuldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sevgilisi China Suarez'e gönderdiği devasa pembe şakayık buketiyle kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Seni tüm kalbimle seviyorum" notlu jest, kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşerek binlerce beğeni ve yorum aldı.

Saha içindeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çıtayı arşa çıkardı. Sevgilisi China Suarez için hazırlattığı ihtişamlı çiçek buketiyle romantik yönünü konuşturan yıldız golcü, paylaştığı özel notla takipçilerinden tam not aldı.

SEVGİLİSİ CHİNA SUAREZ'E DEVASA PEMBE ŞAKAYIK BUKETİ

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sevgilisi China Suarez'e gönderdiği devasa pembe şakayık buketiyle kutladı. Çiftin sosyal medya paylaşımları kısa sürede magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

MAURO ICARDİ VE WANDA NARA: "KAOSTAN BOŞANMAYA"

Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği, son yıllarda Arjantin ve dünya basınında sıkça yer alan "ihanet iddiaları", "karşılıklı suçlamalar" ve "hukuki süreçler"le anıldı.

AYRILIK SÜRECİ

İkili, 2025 yılı Mart ayında resmen boşandı. Ancak ayrılık sonrası sular durulmadı. Nara, Icardi'yi pek çok konuda suçlarken, Icardi de çocuklarıyla olan ilişkisi ve eski eşinin özel hayatındaki tercihlerine yönelik sert tepkiler verdi.


WANDA NARA ŞU AN NE YAPIYOR?

Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıktan sonra müzisyen L-Gante ile bir ilişki yaşadı.

  • 2026 Şubat itibarıyla çıkan en çarpıcı iddialar arasında, Nara'nın Fenerbahçeli bir futbolcuyla yeni bir aşka yelken açtığı ve yakın zamanda ismini açıklayacağı yer alıyor. Nara ayrıca, sosyal medyada zaman zaman Icardi ile olan eski fotoğraflarını yeniden paylaşarak veya Icardi hakkında açıklamalar yaparak gündemi hareketli tutmaya devam ediyor.

MAURO ICARDİ VE CHİNA SUAREZ: "YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Icardi, Wanda Nara ile olan karmaşık geçmişini arkasında bırakarak, yine Arjantinli bir oyuncu ve şarkıcı olan China Suarez ile huzuru bulduğunu ifade ediyor.


TANIŞMA HİKAYESİ

Icardi ve China Suarez'in adı aslında yıllar önce (2021) Icardi'nin PSG'de oynadığı dönemde bir "yakınlaşma" iddiasıyla anılmıştı. O dönem Wanda Nara'nın, Icardi'nin sosyal medyada China Suarez'in fotoğrafını beğendiğini görmesiyle başlayan kriz, çiftin evliliğindeki kırılma noktalarından biri olmuştu.


Yıllar sonra yolları kesişen ikili, şu an İstanbul'da oldukça mutlu bir tablo çiziyor. Arnavutköy sahilindeki romantik yürüyüşleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları aşk dolu paylaşımlar ve birbirlerine verdikleri destekle dikkat çekiyorlar. Icardi, ilişkisi için "Her şey göründüğünden daha yakındır" gibi anlamlı notlar düşerek bu aşkı resmileştirdi.

❓MERAK EDİLENLER

Mauro Icardi ve China Suarez ne zaman tanıştı? İkilinin yolları yıllar önce (2021) kesişmişti ancak gerçek anlamda 2025 yılı içerisinde, Icardi'nin evliliğinin sona ermesinin ardından bir araya geldiler.

Wanda Nara ile Icardi ne zaman boşandı? Çift, uzun süren hukuksal süreçlerin ardından 21 Mart 2025 tarihinde resmen boşandı.

Icardi ve China Suarez'in ilişkisi nerede başladı? İstanbul, ikilinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Özellikle Arnavutköy ve Çırağan Sarayı gibi mekanlar, aşklarını kamuoyuna yansıttıkları merkezler oldu.

China Suarez kimdir? China Suarez, Arjantinli ünlü bir oyuncu, model ve şarkıcıdır. Güney Amerika'da geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

Pastanın üzerindeki "It was always you" (Her zaman sendin) ne demek? Bu not, Icardi'nin geçmişi geride bırakıp huzuru China Suarez'de bulduğuna dair verdiği sembolik ve romantik bir mesaj olarak yorumlandı.

Wanda Nara'nın bir Fenerbahçeli ile aşk yaşadığı iddiası nedir? Arjantin medyasında, Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir yıldızla ilişki yaşadığı ve bunu yakında açıklayacağı yönünde yaygın haberler çıkmaktadır.

China Suarez hamile mi? Suarez, bebek iddialarını kendi sosyal medya hesaplarından "Hamile değilim" diyerek kesin bir dille yalanladı.

Lucas Torreira'nın partisindeki "ihanet" iddiaları neydi? Arjantin basını, Torreira'nın partisinde Icardi'nin başka biriyle yakınlaştığını iddia etti; ancak Icardi, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını (dövme detayıyla) açıklayarak bu iddiaları yalanladı.

Icardi ve China Suarez ilişkisi Galatasaray taraftarlarını nasıl etkiledi? Taraftarlar, Icardi'nin özel hayatındaki huzurun sahadaki profesyonelliğine ve gol performansına olumlu yansıdığını düşünerek bu ilişkiyi genel olarak destekliyor.

Wanda Nara şu an ne yapıyor? Wanda Nara, kariyerine TV programları ve müzik çalışmalarıyla devam ederken, özel hayatıyla ilgili çıkan "yeni aşk" haberleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

China Suarez, Icardi'nin çocuklarıyla görüşüyor mu? Bu konuda kamuoyuna yansıyan net bir bilgi olmasa da, Icardi'nin çocuklarına olan düşkünlüğü ve Suarez ile olan ilişkisinin ciddiyeti, yakın gelecekte bir bağ kurulabileceğini düşündürüyor.

Bu üçgendeki olaylar medyada nasıl karşılanıyor? "WandaGate" dönemiyle kıyaslandığında, Icardi ve China Suarez birlikteliği daha "sakin ve romantik" bir çerçevede magazin medyasına yansıyor.

Taraflardan herhangi bir resmi doğrulama geldi mi? Bebek iddiaları yalanlanırken, Icardi ve China Suarez, paylaşımlarıyla ilişkilerinin "doludizgin" devam ettiğini resmi olarak her fırsatta gösteriyor.

Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.