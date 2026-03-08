CANLI YAYIN
A Haber ekibi Beyrut'ta ölümden döndü

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Hedef alınan otelde bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak ölümden döndü.

CHP’li Derici Ramazan etkinliklerini hedef aldı: Türkiye bir İslam ülkesi değildir
Küçükçekmece’de trafik magandalığına rekor ceza: Tam 181 bin 246 TL!
Etiler'de gece kulübü sahibine çifte saldırı: Yusuf Durmuş öldürüldü
Bursa'daki vahşetin ayak sesleri: Katil zanlısının binaya giriş anı kamerada!
