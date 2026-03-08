CANLI YAYIN
Haberler
Güncel Videoları
A Haber ekibi Beyrut'ta ölümden döndü
Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 06:42
Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Hedef alınan otelde bulunan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak ölümden döndü.
CANLI YAYIN