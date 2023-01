Aşk tam gaz

Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkını yalanlasa da birliktelik tam iki aydır sürüyor. Güzel oyuncu uğruna çapkınlığa da son veren sosyetik, artık geceleri ya Boğaz'daki evinde ya da Anadolu Yakası'ndaki mekanlarda vakit geçiriyor.







HANDE Erçel ile Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bir mekanda birlikte eğlendiklerini geçtiğimiz haftalarda yazmıştım. Daha sonra ise Erçel, tam da beklediğim gibi bu iddiamı sosyal medya hesabından yalanlamıştı. Fakat ikilinin birlikteliği, iki aydır sessiz sedasız devam ediyor. Ellerinden geldiğince yakalanmamak için popüler mekanlardan uzak duran Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın hala yakalanmamalarını da anlamış değilim. Magazin muhabirliği yaptığım dönemde bir aşk haberi duyduğumuzda o kişileri yakalamak için elimizden geleni yapardık. Ama sanırım şimdilerde bu durum böyle değil.







KÖŞE BUCAK KAÇIŞ

Neyse duyduğuma göre Hande Erçel ile güzel bir birlikteliği olan Hakan Sabancı, çapkınlıklarına da son vermiş diyebilirim. Her akşam bir mekanda gördüğüm Hakan Sabancı, artık ya Boğaz'daki evinde yada Anadolu yakasındaki mekanlarda takılıyormuş.







UÇMASI YASAKLANMALI!

DERYA BALTA'NIN EGOSU NEDENİYLE DEV BİR MARKAYA VERMEYE ÇALIŞTIĞI ZARAR YÜZÜNDEN UÇUŞUNUN YASAKLANMASI GEREKİR!



TÜRK Hava Yolları'nın Muşİstanbul uçuşunda yer alan Derya Balta, iniş sonrası havalimanı polisi tarafından uçaktan alındığına dair açıklamalar yapmıştı.

Balta, paylaşımlarında lavaboyu kullanmak istediğini ancak kabin memurunun lavaboyu kullanmasına izin vermediğini iddia etti. Pilotun lavaboyu kullanacağı sırada yaşanan bir olay bu. Ve tüm havayollarında uçuş güvenliği için ortak uygulama olan bu durumda ön tarafta yer alan perde çekilir ve trolley ile set oluşturulabilir.



EGOSU DAHA GÜÇLÜ DEĞİL!

Ve kim olursa olsun ön tarafa geçmesi engellenir. Ona rağmen Balta, kabin memuruna hakaret etmiş. Bu durum American Airlines'da da olsa hostesten "Later!" (Sonra) ya da "go back your seat" (koltuğuna dön) yanıtı alırdı! Ve tıpış tıpış koltuğuna dönerdi. Balta'nın THY ile uçmasının yasaklaması gerektiğini düşünüyorum.

Egosu yüzünden kimse dev bir markayı kötüleyemez...

ESKİ futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, yaptığı çıkış yüzünden hosteslerin büyük tepkisini çekti.



2 MİLYAR DOLARLIK PAYLAŞIM

TÜRKİYE'NİN en önemli ve en büyük firmalarına sahip bir ailenin başında olan sosyetik iş insanı, çocukları miras kavgasına düşmesin diye şimdiden mal paylaşımı yapmış.

Çocuklarına eşit şekilde mallarını paylaştıran sosyetik iş insanı, bu durum duyulmasın diye de yayın yasağı çıkartmış. Sosyetik iş insanın da bir zamanlar arkadaşlarından olan işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ölümünden sonra çocukları ve torunları miras kavgası yaşamış ve yıllar boyunca 3 milyar dolarlık servet paylaşılamamıştı.