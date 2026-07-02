Gönülleri kazandı: Zeynep Sönmez Wimbledon'da Filistin'e destek verdi

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da tam gaz devam ediyor. Tek kadınlar ikinci tur karşılaşmasında Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ABD'li rakibi Claire Liu ile karşı karşıya geldi. Sönmez, rakibine setlerde 2-0 kaybetti ve Wimbledon'dan elendi.

Ancak Sönmez'in turnuva boyunca raketindeki karpuz dilimi dikkat çekti. Filistin bayrağını andıran karpuz dilimiyle Gazze'ye destek mesajı gönderen Sönmez, gönülleri fethetti. Milli tenisçimizi izleyenler, sosyal medyadan kendisine büyük alkış tuttu. Özellikle Filistin'e olan desteği nedeniyle gönülleri kazanan Sönmez, daha önceki uluslararası turnuvalarda da karpuz dilimini yakasında taşımıştı.

Sönmez, Filistin halkının direnişini ve azmini sembolize eden karpuz dilimi sembolünü raketinin üzerine bir aparat olarak yerleştirdi.

Kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz renkleriyle Filistin bayrağını temsil eden bu sembol, kortlarda Filistin ile dayanışmanın ve protestonun küresel bir simgesi olarak kabul ediliyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel