Polen alerjisi: Evde alınması gereken 5 önlem
Yazın havadaki polen yoğunluğu artarken, alerjik reaksiyonlar da günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Doç. Dr. Özgül Gergin, polenlerin açık pencereler, kıyafetler ve ev tekstilleri aracılığıyla yaşam alanlarına taşınabildiğine dikkat çekerek, alerji mevsiminde ev içi hijyenin önemine vurgu yapıyor.
Polen, özellikle alerjik bünyeye sahip kişiler için burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma ve uyku kalitesinde düşüş gibi sorunlara yol açabiliyor. Alerji mevsiminde polenlerden tamamen kaçınmak mümkün olmasa da ev içinde alınacak doğru önlemler ve düzenli temizlik uygulamaları belirtilerin hafifletilmesine katkı sağlayabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgül Gergin, özellikle halı, koltuk, perde ve yatak tekstil yüzeylerinde biriken görünmez alerjenlere karşı düzenli ve derinlemesine temizliğin, daha konforlu bir yaşam ve daha kaliteli bir uyku için önemli olduğunun altını çiziyor.
EVLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
"Özellikle yataklar, yastıklar ve döşemeli mobilyalar gün boyunca maruz kaldığımız alerjenlerin birikebildiği alanlardır. Bu nedenle yalnızca yüzeysel değil, derinlemesine temizlik de önem taşır" diyen Gergin, yaşam alanlarında düzenli temizlik alışkanlıklarının alerji yönetiminde önemli bir destekleyici unsur olduğunu ifade ediyor ve alınacak önlemleri şöyle sıralıyor:
Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde pencereleri uzun süre açık bırakmamak.
Tekstil ürünlerini düzenli aralıklarla temizlemek.
Halı, koltuk, perde ve yatak gibi polen birikimine açık yüzeylerin düzenli temizliğini yapmak.
Ev içinde toz ve akar oluşumunu azaltacak hijyen uygulamalarına önem vermek.
Evlerde hijyen odaklı temizliğe odaklanmak.