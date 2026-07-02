Polen alerjisi: Evde alınması gereken 5 önlem

Polen, özellikle alerjik bünyeye sahip kişiler için burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma ve uyku kalitesinde düşüş gibi sorunlara yol açabiliyor. Alerji mevsiminde polenlerden tamamen kaçınmak mümkün olmasa da ev içinde alınacak doğru önlemler ve düzenli temizlik uygulamaları belirtilerin hafifletilmesine katkı sağlayabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgül Gergin, özellikle halı, koltuk, perde ve yatak tekstil yüzeylerinde biriken görünmez alerjenlere karşı düzenli ve derinlemesine temizliğin, daha konforlu bir yaşam ve daha kaliteli bir uyku için önemli olduğunun altını çiziyor.

Alerji mevsiminde ev içi hijyen kritik önem taşıyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) EVLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? "Özellikle yataklar, yastıklar ve döşemeli mobilyalar gün boyunca maruz kaldığımız alerjenlerin birikebildiği alanlardır. Bu nedenle yalnızca yüzeysel değil, derinlemesine temizlik de önem taşır" diyen Gergin, yaşam alanlarında düzenli temizlik alışkanlıklarının alerji yönetiminde önemli bir destekleyici unsur olduğunu ifade ediyor ve alınacak önlemleri şöyle sıralıyor: