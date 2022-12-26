Derin mevzu

MEVZU TÜRKİYE'NİN en zengin 68. kişisi olan Yalçın Sabancı'nın gelini Pınar Sabancı'nın yeni bir işe girdiğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. İstanbul'daki lüks bir otelde Pınar Sabancı'nın ev sahipliğinde kapılarını açan olan yeni yıl etkinliğini, ziyaret edenler arasında ben de vardım. Birçok kadın girişimciye destek olan Pınar Sabancı'nın, yaptığı bu event çokça eleştirilmişti. Bir çok ünlü ismin yaptığı gibi etkinliğe ev sahipliği yapan Pınar Sabancı'nın hem soy isminden hem de yaptığı iş eleştirenleri anlamakta güçlük çekiyorum.

Özgür bir kadının çalışması kadar doğal bir durum olabilir mi? Yaptığı işi soy ismi olduğu için eleştirmek ne kadar bağnaz bir durum! Ben yaptığı işten ve mütevazileğinden gurur duyduğumu söyleyebilirim.







HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLADI

Çünkü her ne kadar maddi bir kazanç sağlasa da nereye ne yardım yaptığını nereden bilebiliriz? Belki de aldığı parayı hayvanlara ya da hayır kurumlarına bağışladı. Bir event yaptığı için eleştirmek ne demek! Kadın çalışmasın evde mi otursun?

Ben böyle bir iş yaptığı için gurur duydum diyebilirim. Ayrıca duyduğuma göre Derin Mermerci'de böyle bir etkinlik yapacakmış. Hatta aldığı tüm parayı da hayvanlar için barınak yapmaya harcayacakmış...

Çünkü öyle bir anlaşma yapmış.

Bence eleştirirken bir kere daha düşünün derim...



Derin Mermerci, etkinlikten elde edileceği geliri sokak hayvanlarına barınak yapmak için harcayacağını açıkladı.







AMERİKA RÜYASI YAŞATTILAR

'Partiliycem' diye Miami'ye gitti! 560 bin liralık saati kolundan çalınınca şoka girdi.



SON dönemde birçok ünlü isim yurt dışında olan partileri akın ediyor. Dünyaca ünlü DJ'lerin yer aldığı partilere gitmek ise neredeyse 10 binlerce dolara mal oluyor. Artık Türkiye'de eğlencenin tadını alamadık diyenlerin yeri neredeyse Miami oldu. Birçok Türk artık ya yaşamayı tercih ediyor ya da tatile ve partilere buraya akın ediyor. Miami'de 29 Kasım'da gerçekleşen ve 2 gün süren çok ünlü bir DJ'in partisinde ise Türkiye'de çok ünlü bir iş adamının kolundan saati çalmışlar. Nasıl mı? Partide eğlenen iş adamı bir bakmış kolunda saati yokmuş!

Aramış taramış ama bulamamış.

Eğlendiği sırada yanına gelen yan kesiciler "M" ismindeki bu çok ünlü iş insanının kolundan 30 bin dolar, yani yaklaşık 560 bin liralık saati alıp sırra kadem basmışlar. Hiç anlamamış bile. Yani bu iş insanını gittiği parti ona bir araba parasına mal olmuş...