Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Venezuela'da art arda yaşanan iki depremin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra kurtarıldı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Klieber Moran isimli çocuğun kıyı eyaleti La Guaira'daki bir enkazdan güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Depremin 6. gününde enkazdan 3 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Kurtarma operasyonunu Ürdün'den gelen ekibin gerçekleştirdiğini belirten Rodriguez, "Klieber'in hayata tutunması, halkımız için bir umut kaynağıdır" dedi. Rodriguez, şu anda 3.300'den fazla yabancı kurtarma görevlisi ve 45 uluslararası heyetin, 140 kurtarma köpeği, 49 destek aracı ve 700 bin tondan fazla insani yardım ile çalışmalara destek verdiğini belirtti.