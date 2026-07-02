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Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Venezuela’da iki depremden 6 gün sonra, 3 yaşındaki Klieber Moran enkazdan kurtarıldı.

Kaynak Gazete
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Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Venezuela'da art arda yaşanan iki depremin ardından enkaz altında kalan 3 yaşındaki bir çocuk 6 gün sonra kurtarıldı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Klieber Moran isimli çocuğun kıyı eyaleti La Guaira'daki bir enkazdan güvenli şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Depremin 6. gününde enkazdan 3 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Depremin 6. gününde enkazdan 3 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kurtarma operasyonunu Ürdün'den gelen ekibin gerçekleştirdiğini belirten Rodriguez, "Klieber'in hayata tutunması, halkımız için bir umut kaynağıdır" dedi. Rodriguez, şu anda 3.300'den fazla yabancı kurtarma görevlisi ve 45 uluslararası heyetin, 140 kurtarma köpeği, 49 destek aracı ve 700 bin tondan fazla insani yardım ile çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı-3

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'da TSK'nın arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, "Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. AFAD personeli ile TSK'ya bağlı arama kurtarma timleri enkaz altında yaşam belirtisi olan, insanlara ulaşabilmek görev yapıyor" denildi

24 Haziran'da meydana gelen depremlerde 2 bin 295 kişi hayatını kaybederken, 11 binden fazla kişi de yaralandı. Depremler büyük çapta maddi hasara da yol açtı.

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Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı-5 Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı-6 Venezuela'da 3 yaşındaki çocuk 6 gün sonra enkazdan sağ kurtarıldı-7

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