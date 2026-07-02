Depremde ailesini kaybeden anne kızına verdiği sözü tuttu
Asrın felaketi depremlerde Hatay’da yıkılan evlerinde eşi, kızı ve oğlunu kaybeden Hülya Aydemir (51), kendisi de sağ bacağını enkazda bıraktı. Aydemir, kızına verdiği sözü tutup, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.
Aydemır ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. 8 katlı apartmanın son katında oturan ve evlerini depremden 1,5 yıl önce alan Aydemir ailesinin oturduğu bina depremde yerle bir oldu. Hülya Aydemir enkaz altında kaldı.
Aydemir, 5,5 saat sonra bölgeye gelen askerler tarafından enkaz altından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Aydemir'in sağ bacağı kurtarılamadı. Enkaz altında Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi oğlu Alperen (20), psikolog kızı Esenay (26) ve uzman çavuş emeklisi 28 yıllık eşi Mahmut Aydemir (55) ise hayatlarını kaybetti. Hülya Aydemir, 2022 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü kazanmıştı.
PES ETMEDİM
Kızı Esenay ile birlikte kaydını yaptıran Aydemir'in 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden sonra hayatı altüst oldu. Ancak kızına verdiği sözü hiçbir zaman unutmadı. Yeniden ayağa kalkan Aydemir, kaldığı yerden devam etti ve kızına verdiği sözü tutup, mezun oldu. Aydemir, "2022'de üniversite kayıtlarına birkaç gün kala Alperen'im bana, 'Annem, babam ve ablam çalışıyor. Ben de üniversiteyi kazanırsam yalnız kalırsın, gel beraber sınava girelim zamanını okuyarak değerlendirmiş olursun' demişti. Sınava girdik, kazandık. İlk dönem bitti 2. dönem başlamadan deprem oldu ve ben onları kaybettim. Önce devam etmek istemedim ama çocuklarıma verdiğim bir söz vardı. Büyük zorluklarla, içimdeki acıyla derslere çalıştım. Her pes etmek istediğimde o söz, bana devam etmem gerektiğini hatırlattı. Sözümü tuttum ve mezun oldum. Onları çok özlüyorum ve çok seviyorum" dedi.
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