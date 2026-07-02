Depremde ailesini kaybeden anne kızına verdiği sözü tuttu

PES ETMEDİM

Kızı Esenay ile birlikte kaydını yaptıran Aydemir'in 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden sonra hayatı altüst oldu. Ancak kızına verdiği sözü hiçbir zaman unutmadı. Yeniden ayağa kalkan Aydemir, kaldığı yerden devam etti ve kızına verdiği sözü tutup, mezun oldu. Aydemir, "2022'de üniversite kayıtlarına birkaç gün kala Alperen'im bana, 'Annem, babam ve ablam çalışıyor. Ben de üniversiteyi kazanırsam yalnız kalırsın, gel beraber sınava girelim zamanını okuyarak değerlendirmiş olursun' demişti. Sınava girdik, kazandık. İlk dönem bitti 2. dönem başlamadan deprem oldu ve ben onları kaybettim. Önce devam etmek istemedim ama çocuklarıma verdiğim bir söz vardı. Büyük zorluklarla, içimdeki acıyla derslere çalıştım. Her pes etmek istediğimde o söz, bana devam etmem gerektiğini hatırlattı. Sözümü tuttum ve mezun oldum. Onları çok özlüyorum ve çok seviyorum" dedi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam