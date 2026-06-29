Ufuk Özcan

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın yakın bir arkadaşının yurt dışındaki düğününe tek başına katılması yine magazin kulislerini hareketlendirdi.



İlk açıklama, Mert Demir'in yoğun konser ve stüdyo programı nedeniyle düğüne katılamadığı yönündeydi.





Ancak işin perde arkasında farklı iddialar da konuşuluyor. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Mert Demir'in düğüne katılamamasının nedeni iş yoğunluğu değil, hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı olabilir. Hatırlanacağı üzere Mert Demir hakkında Nisan 2026'da yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verilmişti. Aradan geçen zamana rağmen bu tedbirin kaldırıldığına ilişkin ne mahkemeden ne de savcılıktan kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama gelmedi. İşte tam da bu yüzden magazin kulislerinde "Acaba Mert Demir düğüne gitmek istedi ama yurt dışına çıkamadığı için mi katılamadı?" sorusu konuşuluyor.



Elbette bu iddia şu ana kadar taraflarca doğrulanmış değil. Ancak yasağın kaldırıldığına ilişkin resmi bir bilginin de bulunmaması, bu söylentilerin güçlenmesine neden oluyor.



LVBEL C5'İN LÜKS TUTKUSU



Ünlü isimlerin milyonluk saatleri, lüks takıları derken, bu kez gündeme Lvbel C5'in otomobil koleksiyonu geldi. Ünlü rapçi, bu kez şarkılarıyla değil garajındaki servet değerindeki araçlarıyla dikkat çekti. İddialara göre, kazancının önemli bir bölümünü lüks otomobillere yatıran Lvbel C5'in araçlarının toplam değeri adeta dudak uçuklatıyor. Rapçinin, Lamborghini Urus için yaklaşık 50 milyon TL ödediği öne sürülürken, kısa süre sonra filosuna eklediği Aston Martin için de yaklaşık 25 milyon TL'yi gözden çıkardığı iddia edildi.









MELİSA EROL'UN TASARIM DİLİ DİKKAT ÇEKİYOR



Moda dünyasında her sezon yeni koleksiyonlar ve yeni isimler ortaya çıkıyor. Ancak bir tasarımcıyı uzun vadede farklı kılan yalnızca başarılı koleksiyonlar değil, farklı çalışmalarında da sürdürebildiği kendine özgü tasarım dilidir. Modayı takip eden biri olarak son yıllarda Melisa Erol'un çalışmalarını izleme fırsatı buldum. Melisa Erol'un çalışmalarında en dikkat çekici unsur, kadın siluetine getirdiği çağdaş yorum ve kolaylıkla ayırt edilebilen tasarım imzası. Farklı koleksiyonlarında ortak bir kimlik oluşturmasıyla dikkat çeken Erol, şarkıcı Seda Üren ve Aslı Hünel'e hazırladığı tasarımlarla adından söz ettiriyor.