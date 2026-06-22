Ufuk Özcan

BAŞARILI oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde bir alışverişinde gördüm. Baysel, yaklaşık 12 milyon TL değerindeki yeni cipini kısa süre önce teslim almış. Üstelik aracına da memleketi İzmir'in plaka kodu olan "35" ile ismini çağrıştıran harflerden oluşan özel bir plaka tercih etmiş. Bu arada geçtiğimiz gün mini bir operasyon geçirmişti Cemre Baysel.

Oyuncunun geçirdiği operasyonun da başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrendim. Uzun yıllardır takip edilen rahatsızlığını geride bırakmaya hazırlanan Baysel'in yüzü belli ki hem sağlığı hem de yeni aracı sayesinde mutlu diyebilirim.





AŞK BİTTİ SAAT GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI



ÜÇ büyüklerden birinin formasını giyen yakışıklı futbolcu, uzun süredir peşinden koştuğu genç hanımefendiyle sonunda muradına ermiş. İlk buluşmada kesenin ağzını açmış, hediyeler havada uçuşmuş. Bu jestlerin en dikkat çekeni ise dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu söylenen lüks bir saat olmuş. Kulağıma gelenlere göre hediye edilen saat 35 bin dolar değerindeymiş. Bir süre sonra yollar ayrılmış. Genç kadın da elindeki saati değerlendirmek isteyince işin rengi değişmiş. Yapılan inceleme sonucunda büyük bir sürpriz ortaya çıkmış: Gösterişli kutusuyla sunulan saat, iddia edildiği gibi milyonların hayalini süsleyen bir marka değil, oldukça başarılı yapılmış bir taklitmiş.





BABALAR GÜNÜ'NÜN EN ANLAMLI HEDİYESİ



KIVANÇ Tatlıtuğ, bu yıl Babalar Günü'nde unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe, ünlü oyuncu için oldukça özel bir hediye hazırlamış. Öğrendiğime göre anne-oğul, özel bir tasarımcıyla çalışarak Kıvanç Tatlıtuğ'a anlam yüklü bir tablo yaptırmış.



SAHNEYE GEÇ ÇIKTI FATURASI AĞIR OLDU



BODRUM sahnelerinde yaşanan bir kriz kulislerin en çok konuşulan konusu oldu. Poizi, bilinen adıyla Barış Anaç, geçtiğimiz günlerde bir otelde sahne aldı. Ancak iddialara göre işler planlandığı gibi gitmedi.

Saat 21.30'da başlaması gereken konser, 20 dakika gecikmeli başladı.

Bununla da kalmadı; sözleşme gereği en az bir saat sahnede kalması beklenirken performansını yaklaşık 40 dakikada noktaladı. Yaşananların ardından otel yönetimi Poizi'nin 3 Temmuz'daki konserini iptal etme kararı aldığı konuşuluyor.





