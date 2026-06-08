Ufuk Özcan

Tatilciler rotalarını Yunan adalarına çevirince, Bodrum ve Çeşme de atağa kalktı.

Oteller ve beachler fiyatlarında indirime gitmeye başladı...

Son birkaç yıldır Bodrum ve Çeşme denince akla önce deniz, kum ve güneş değil, astronomik fiyatlar geliyordu. Bir lahmacun ve ayranın 75 euroya satıldığı, saç tıraşının 250 euroya kadar çıktığı haberleri hem yerli turistin hem de sosyal medyanın gündeminden düşmüyordu. Hal böyle olunca birçok tatilci rotasını Yunan adalarına çevirdi.

Özellikle bayram dönemlerinde yaşanan yoğunluğun eski yılların gerisinde kalması da sektör için önemli bir uyarı oldu.

Görünen o ki bu mesaj alınmış. Otellerin ortaklaşa attığı adımlarla fiyatlarda ciddi indirimler başladı. Bugün iki kişinin konaklayabileceği, geceliği bin 600 TL seviyelerine kadar düşen seçenekler bulmak mümkün. Üstelik sadece konaklamada değil, yeme-içme konusunda da daha ulaşılabilir alternatifler ortaya çıkıyor.

Bazı isimler vardır, sadece tek bir alanda başarıyla yetinmez. Gökhan Keser de onlardan biri. Oyunculuk kariyerini sürdürürken müzikten kopmayan, yeni single'larla hayranlarının karşısına çıkmaya devam eden Keser, iş dünyasındaki hamleleriyle de dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu şimdi de rotasını Fethiye'ye çevirdi. Burada kebap restoranı açan Keser, İstanbul-Fethiye arasında adeta mekik dokuyor.

40 YAŞA 40 FİDAN DİKTİLER

Hem tiyatro sahnesinde olmak hem de kamera karşısında başarılı bir kariyer sürdürmek herkese nasip olmaz.

Çünkü tiyatro başka bir disiplin, başka bir emek ister. Seyircinin karşısında, canlı performansla ayakta kalabilmek her oyuncunun harcı değildir. Güzel oyuncu Burcu Binici geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını kutladı.

Hayranları, Binici adına 40 adet fidan dikerek küçük bir hatıra ormanı oluşturdu