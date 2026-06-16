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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Yaz indirimi

Eklenme Tarihi 16 Haziran 2026
Milyonlarca lira karşılığında sahne alan ünlü şarkıcılar, kaşelerinde yüzde 25 indirime gitti.

Uzun yıllardır Çeşme ve Bodrum denilince önce lahmacun-ayran fiyatları, ardından otel ve berber ücretleri konuşulurdu. Bir yandan dünyaca ünlü DJ'lerin sahne aldığı partiler, diğer yandan yazlık mekanlarda Ebru Gündeş, Özcan Deniz, Zeynep Bastık, Serkan Kaya, Yıldız Tilbe, Hadise ve Gülşen gibi yıldız isimlerin konserleri sezonun en çok konuşulan konuları olurdu.




12 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Tabii bu eğlencenin de bir bedeli vardı. Kişi başı harcamalar 12 bin liradan başlayıp 100 bin liralara kadar çıkabiliyordu. Ancak kulağıma gelenlere göre bu sezon sahne ücretlerinde dikkat çeken bir gerileme yaşanmış. Ortalama 4 ila 6 milyon lira arasında kaşe alan sanatçılar, yaklaşık yüzde 25'lik bir indirimle anlaşma masasına oturmuş.




Yani 4 milyonluk kaşe 3 milyona, 6 milyonluk kaşe ise 4 milyon 750 bin liraya kadar gerilemiş. Peki bu düşüş eğlence mekanlarının fiyatlarına yansır mı? İşte onu da sezon ilerledikçe hep birlikte göreceğiz.

EL BEBEK GÜL BEBEK

Sahnelerin kazancını en doğru değerlendiren isimlerden biri kuşkusuz Berkay Şahin... Yıllardır gayrimenkule yatırım yapan ünlü şarkıcının, zamanında Çeşme'de aldığı 6 dönümlük araziyi geçtiğimiz günlerde elden çıkardığı konuşuluyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre; eşi Özlem Ada Şahin'in üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı bu dönemde Berkay, hem Alaçatı'daki yazlıklarını hem de Beykoz'daki aile evlerini baştan aşağı yenilemiş. Bununla da yetinmemiş, doğum hediyesi olarak eşine milyonluk bir saat armağan etmiş. Anlaşılan o ki Berkay, yeni bebeği karşılamaya hem duygusal hem de maddi olarak oldukça hazırlıklı...

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