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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, yurt genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Başkan Erdoğan da denizlerdeki tam bağımsızlığın ve egemenliğin simgesi olan Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Türk denizciliği, son 300 yılın en güçlü dönemini yaşarken 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Karadeniz'de, Marmara'da, Ege ve Akdeniz'deki kutlamalarda büyük coşku yaşandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlaması. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA'ya aittir)1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlaması. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, İHA'ya aittir)

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı önündeki törenin ardından Boğaz'da muhteşem gösteriler yapıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı-3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum." mesajını paylaştı.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı-5 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı-6 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı-7

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