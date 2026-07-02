1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Türk denizciliği, son 300 yılın en güçlü dönemini yaşarken 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karadeniz'de, Marmara'da, Ege ve Akdeniz'deki kutlamalarda büyük coşku yaşandı.