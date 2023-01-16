Menajer oyunu!

Daha önce de izlediğimiz 'dizi aşkı' reklam oyununu şimdi de Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sahneliyor.... Bana kalırsa oyunun yönetmeni ise her zamanki gibi menajerler...



AFRA Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi 'bitti, bitiyor' derken ikiliden ayrılık açıklaması geldi.

Ayrılığa Saraçoğlu'nun dizi partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasının neden olduğu iddia edilmişti. Fakat bana kalırsa bu ayrılığın baş mimarları Afra Saraçoğlu ile Demir'in menajerleri oldu.

Nasıl mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'de; Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'da;

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'da olduğu gibi... "Dizi başlar, aşk başlar; dizi biter, aşk biter" oyunları ne zaman bitecek; merakla bekliyorum...



KIRALAR YÜZÜNDEN TAŞINAMADI

Neyse ikili 'sözde ayrıldı' ama aynı evde oturmaya devam ediyorlar. Uskumruköy'deki bir villada oturan Afra ve Mert, kiralık ev fiyatlarını görünce bir süre daha aynı evde oturmaya devam etme kararı almış. Zekeriyaköy'den ayrılmak istemeyen ikiliden Afra Saraçoğlu, uygun bir ev bulursa taşınacakmış. Tabii o zamana kadar çıkıp "Biz barıştık" demezlerse!



SAĞLIKTA 5 MİLYAR DOLARLIK GELİR

BİR zamanlar iyi bir sağlık hizmeti almak ya da estetik için Avrupa'ya veya Amerika'ya giden çok kişi vardı. Hatta Ajda Pekkan, 25'in üstündeki estetik operasyonların çoğunu Almanya ya da diğer ülkelerde yaptırdı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın devrimi sayesinde sağlık turizmi için ülkemize gelen milyonlarca turist var. Araştırmalara göre yapılan sağlık turizmin ekonomiye katkısı ise senelik 5 milyar dolara çıkmış.

Ben bu rakamı duyunca ülkemle ve doktorlarımızla gurur duydum...