Kim bu çılgın Türk?

Geçtiğimiz hafta İspanya'nın gözde adası İbiza'ya giden bir Türk, arkadaşlarıyla iki farklı mekanda 12 saat boyunca eğlendi. Toplam hesap da 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'ydi...







GEÇTİĞİMİZ hafta İspanya'nın tatil adası İbiza'da birçok DJ'in yer aldığı partiler düzenlendi. Tabii bu partilere yine en çok rağbet gösterenler arasında Türkler de yer almış. İbiza'da başını nereye çevirsen bir Türk'e rastlamak mümkünmüş.

Ben de merak edip araştırdım. Tabii bizim buradaki fiyatlar ile İbiza'nın fiyatlarını karşılaştırmamız yanlış. Çünkü dünyanın en pahalı tatil yerleri arasında ve dünya jetseti, üç ayını neredeyse burada geçiriyor.

Neyse gelelim konumuza. Biliyorsunuz parti yapılan mekanların en önemli yeri DJ arkasındaki localar oluyor.

Buralarda bulunan bir loca 100 bin Dolar'dan satılıyormuş. Çok ünlü bir sosyetiğimiz, bu localardan birini 100 bin Dolar verip tutmuş. Bizim sosyetik ve arkadaşları, üç saat kaldıkları eğlence mekanından hızlarını alamayıp başka bir mekana daha gitmişler. Toplam 12 saat boyunca iki ayrı mekanda arkadaşlarıyla eğlenen sosyetik, 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 500 bin Türk lirası harcamış. Yani biz artık "BodrumÇeşme pahalı" demeyelim...

İbiza, özellikle eğlence tutkunları için bir numaralı tatil adreslerinden.



ŞOK İHANET!

DAHA önce başından bir evlilik geçmiş olan çok ünlü bir oyuncumuzu geçtiğimiz gün Arnavutköy sırtlarında bir mekanda eğlenirken gördüm. Bu oyuncumuz ikinci kez nikah masasına oturmuş ve bir erkek çocuğu sahibi. Baş harfi "B" ile başlayan bu çok ünlü oyuncunun yanında yine "B" harfiyle başlayan bir mankenoyuncu arkadaşı da vardı. Ben ikilinin yakın arkadaşı olduklarını bildiğim için çok önemsemedim ama ilerleyen dakikalarda şimdilerde yeni projesiyle de konuşulan jönümüz, alkolün de etkisiyle masada bulunan başka bir kadın ile öpüşmeye başladı. Tabii bu güzelin ilk olarak ünlü oyuncumuzun kumral eşi olduğunu düşündüm ama dikkatli bakınca eşi olmadığını anladım. Ben evlilikleriyle ile ilgili bir sorun uymadığım ve bir çocukları olduğu için bu kadar yazıyorum. İkinci defa bu kadar şanslı olmayabilir bu jönümüz...

Benden söylemesi...