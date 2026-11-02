Ufuk Özcan

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın, sadece müzik listelerinde değil,

REKLAM DÜNYASINDA DA GÜNDEM OLMAYA ADAY

Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim, aynı zamanda tanınmış bir firmanın sahibi olan dostumla sohbet ederken konu reklam anlaşmalarına geldi. Blok3 ile bir reklam filmi çekmek istediklerini anlattı. Ancak kendisine iletilen rakamı duyunca açıkçası ben de şaşırdım. Dostuma, "Peki, sanatçıyla birebir mi görüştünüz?" diye sordum. Hayır, görüşme aracılar üzerinden gerçekleşmiş. İddiasına göre, kendilerine iletilen cevap oldukça netmiş: "Blok3 Türkiye'de bir reklam filminde oynayacaksa 100 milyon TL'den aşağı olmaz. Olacaksa böyle olur, yoksa oynamam!"

Açıkçası bu rakam bana oldukça yüksek geldi. Elbette Blok3 bugün Türkiye'nin en popüler genç sanatçılarından biri. YouTube'da, Spotify'da ve dijital müzik platformlarında zirveyi zorluyor. Konserleri yoğun ilgi görüyor, şarkıları milyonlara ulaşıyor. Yani reklam dünyasının dikkatini çekmesi son derece doğal. Ancak burada merak ettiğim başka bir konu var. Bu rakam gerçekten Blok3'ün kendi talebi mi, yoksa aracıların devreye girmesiyle büyüyen bir teklif mi?

Bakalım Blok3 cephesinden bu rakama ilişkin bir açıklama gelecek mi? Şimdilik duyduklarım bunlar. Ama 100 milyon TL'lik reklam filmi iddiası gerçekten az buz bir rakam değil!

CUMHURİYET BAYRAMI'NDAN HALLOWEEN'E ÜÇ GÜN ÜÇ GECE EĞLENCE!

AVRUPA'DA 1 GÜN, TÜRKİYE'DE 3 GÜN

İstanbul'da eğlencenin dozu iyice kaçtı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla başlayan Halloween partileri, üç gün üç gece boyunca devam etti. Sosyetik isimler, fenomenler ve eğlence dünyasının tanınan simaları bir davetten diğerine koştu. Avrupa'da Halloween'in ana kutlama tarihi 31 Ekim. Elbette hafta sonlarında ve özel organizasyonlarda etkinlikler günlere yayılabiliyor. Ancak bizdeki gibi Cumhuriyet Bayramı'nı da içine alan bir eğlence maratonu dikkat çekiyor. Yanlış anlaşılmasın, eğlenmeye kimsenin itirazı yok. Ama 29 Ekim sıradan bir tatil günü değil! Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde, eğlencenin gölgesinde asıl anlamı unutmamak gerekiyor. Biraz da neyi, neden kutladığımızı hatırlasak fena olmaz!

SOSYETENİN YENİ LÜKSÜ:

3 BİN 250 TL'LİK ÇAY SAATİ

İstanbul sosyetesinde ve sosyal medya fenomenleri arasında yeni bir trend başladı. Artık lüks restoranlarda yemek yemek, şık mekânlarda kahve içmek yetmiyor; çay saati de başlı başına bir prestij meselesine dönüşüyor. Zincirlikuyu'nda lüks bir otelin giriş katında sunulan özel çay saati konsepti son günlerde sosyal medyanın dikkatini çekiyor.

İki kişinin paylaşabileceği çay saati setinin fiyatı 3 bin 250 TL. Üstelik bu keyifli deneyime 14.00-18.00 saatleri arasında canlı piyano müziği de eşlik ediyor.