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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Okan Buruk 120 milyon liralık villa aldı

Eklenme Tarihi 16 Kasım 2026

Galatasaray'a Fatih Terim'den sonra üst üste dört şampiyonluk yaşatan teknik direktör Okan Buruk, bu kez saha dışındaki tercihiyle gündemde. Duyduğuma göre başarılı teknik adam da Göktürk'e taşınmış!

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki yeni tesislerine geçmesinin ardından futbolcuların da bölgeye yakın yaşamayı tercih ettiğini duyuyorum. Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané ve birçok futbolcunun ardından Okan Buruk da Göktürk'ün yolunu tutmuş. Yıllık 4 milyon Euro kazandığı konuşulan başarılı teknik direktörün, iddialara göre yaklaşık 120 milyon liraya Göktürk'ten bir villa satın alarak yeni evine taşındığı söyleniyor. Anlaşılan Okan Buruk, hem takımına hem de evine yakın olmak istemiş. Kemerburgaz tesislerine ulaşım kolaylığı sağlayan Göktürk, Galatasaraylı futbolcuların yeni gözde yaşam merkezi olmaya aday. Futbolcular sahada şampiyonluk peşinde koşarken, Göktürk de sarı-kırmızılıların yeni adresi oluyor!

DARIA HESABINI GİZLEMEK İSTEDİ MAHMUT İZİN VERMEDİ!

Dünyaca ünlü DJ'imiz Mahmut Orhan, Amerika, Kolombiya ve Meksika konserleri için ülke ülke geziyor. Bir günlük konser maratonunda sevgilisi Rus model Daria Iakubchik ise İstanbul'da, Mahmut Orhan'ın Sarıyer'deki lüks evinde kalıyor. Ancak Daria'nın sosyal medya gündemi de oldukça hareketli! Haziran ayında Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve şimdilerde ise oyuncu Cemre Baysel ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Beşiktaşlı Emirhan Topçu'nun genç modelin bazı paylaşımlarını repost edip ardından kaldırdıkları ortaya çıktı.

AYRILIK İDDİALARI SERENAY'A YARADI!

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir cephesinde ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Yaklaşık üç yıllık ilişkilerinin ardından yollarını ayırdıkları konuşulan çiftin özel hayatı, sosyal medyada da büyük merak uyandırdı. Özellikle Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabına gösterilen ilgi dikkat çekiyor. Ayrılık haberlerinin ardından güzel oyuncunun takipçi sayısında 250 bin kişilik artış yaşandığı yönündeki iddialar da magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Mert Demir'le yollarını ayırdığı konuşulan Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyadaki hareketliliği dikkat çekiyor. Bugün ayrılık iddiaları konuşuluyor olabilir ama yarın ne olacağını kimse bilemez. Ben yeniden bir araya gelirlerse şaşırmam!

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