Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 15:34

NEVŞEHİR'DE ÜÇ ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA: 7 KİŞİ YARALANDI

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışmasının ardından savrulan araçlardan biri, arkadan gelen hafif ticari araca çarptı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞAN ARAÇ HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Şadi A. yönetimindeki 06 BJA 919 plakalı otomobil ile Eser (veya Espir) Ü. idaresindeki 06 DK 9999 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, arkadan gelen İbrahim O. yönetimindeki 50 AD 454 plakalı hafif ticari araca çarptı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.