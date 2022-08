5 milyon TL’ye 'ev'lendiler

Şubat ayında Alaçatı'da dünya evine giren Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy' çok sevdikleri tatil cennetinden 5 milyon TL'ye villa aldılar. Yeni evli çift, birçok ünlü isme de komşu oldu





OYUNCULUĞUNUN yanı sıra şarkıcılıkta da büyük başarı yakalayan ve neredeyse on parmağında on marifet olan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında Çeşme'de evlenmişti. Mükemmel bir düğüne imza atan Bahadır ile Ersoy, düğünden Çeşme'den yazlık almak için harekete geçmişlerdi. Çift, sonunda istedikleri gibi bir ev bulmuşlar.





ÖZEL DEKORE ETTİRDİLER

Ege kıyısının en güzel yerlerinden biri olan Alaçatı'ya ünlü akını her sene yaşanmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatılı oldu ve buradan 5 milyon TL'ye bir yazlık aldılar. Birçok ünlü isim ile de komşu olan çift, evlerini tadilat yapıp oturmaya başlamış bile... Ben de bu mutlu çifte hayırlı olsun diyorum...





Bahadır ve Ersoy, bir yandan da birlikte yaptıkları müzikal çalışmalara hız verdi.



SERVETLİK REST

YILLARDIR Levent'te iş yeri olan çok ünlü bir medyatik iş insanı, yerine sığmamaya başlamış. Ve yan tarafındaki doktor bir çifte ait, villa için teklif göndermiş. Doktor çift, villanın satılık olmadığını söylemiş. Medyatik iş adamı, kendi gidip 80 milyon TL teklifte bulunmuş. Doktor çift de iş insanına önce Levent'in nasıl kurulduğunu, bulundukları sokağın tarihini ve yaşayan kaliteli insanlarını anlattıktan sonra "İsterseniz biz sizin villanızı alalım" resti çekmiş.