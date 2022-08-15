Doğaya dönüş

2020 Mart ayında dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs illeti, 2 sene sonra yani 2022'de hemen hemen bitmeye başlamıştı.

Fakat yeni evrimler geçirmesi ile birlikte yeniden bu lanet virüs hayatımıza girmeye başladı. Böyle olunca da birçok ünlü isim doğaya dönmeye başlamış. Kalabalıktan uzaklaşmak ve virüsten korunmak için Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum, Kenan İmirzalıoğlu Datça, Çağatay Ulusoy ise Bozburun'daki evlerinde kalmak için harekete geçmişler bile.

Biliyorsunuz daha yeni Türkiye'nin önde gelen iki jönü Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu baba olmuştu. Pandeminin yeniden ortaya çıkmasından korkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu aileleri ile birlikte Ege'deki evlerinde kış aylarında kalmanın planlarını yapmışlar bile...



İTALYA'DA TÜRK RÜZGARI ESECEK

Oynadığı dizinin İtalya'da yayınlanması ile birlikte ülkede milyonlarca hayrana ulaşan Can Yaman, İtalya'da hem dizi hem de reklam anlaşmaları yapmıştı.

Kariyerine İtalya'da devam eden Yaman, burada servetine servet katmıştı. İtalyan izleyicileri tarafından çok sevilen Türk oyuncunun durumunu gören İtalyan yapımcılar, yeni isimlerle anlaşmak üzere Türkiye'ye gelmişler.

Şimdi isimlerini söz verdiğim için yazmak istemediğim iki ünlü yönetmen, İtalya'da çekilecek film ve dizi projeleri için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a görüşmeler için gelmiş. Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Özge Gürel gibi oyuncuların ajansları ile görüşen bu önemli iki yönetmen, bakalım hangi oyuncularda karar kılacak?



GÜLŞEN Mİ? VOKALİSTİ Mİ?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. LGBT'ye verdiği destek ile dikkat çekiyor. Hatta en son sahnesinde LGBT bayrağı açtığı için seyircilerinin protestosu ile karşılaşan ve protestoyu yapan seyircilerini konser alanından kovan bir sanatçı düşünün. Adı Gülşen.

Türkiye'nin en iyi mekanların da sahne alan Gülşen'in her sahnesi dolup taşıyor. Tabii ki bu bir başarı ama kiminle konuşsam sahnesi değil kıyafet tercihlerini anlatıyor.

Müzik sorusuna gelince ise "Biz Gülşen'i değil! Vokalistini dinliyoruz diyorlar." Gülşen'in İstanbul'daki ilk sahnesine gidip dinleyeceğim.

Bakalım Gülşen mi söylüyor yoksa vokalisti mi?