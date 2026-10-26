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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Cumhurbaşkanını sevmek suç mu?

Eklenme Tarihi 26 Ekim 2026

ÜNLÜ oyuncunun destek mesajının ardından gelen tepkileri görünce kendime şu soruyu sordum: Bir insanın ülkesinin Cumhurbaşkanı'na duyduğu sevgi ve desteği dile getirmesi neden bu kadar büyük bir mesele hâline geliyor? Tolgahan Sayışman paylaşımında hakikat, adalet, vicdan ve insanlık vurgusu yaptı. Kendi düşüncesini, kendi hislerini dile getirdi. Peki, bir sanatçı düşüncesini açıkladığında neden herkesin aynı fikirde olması bekleniyor?

HEDEF OLDU

Üstelik mesele, bir insanın siyasi görüşünü ifade etmesinden ibaretken… Elbette herkes aynı siyasi düşünceyi paylaşmak zorunda değil. Erdoğan'ı seven de eleştiren de olabilir. Herkesin kendi fikri, kendi tercihi var. Zaten demokrasinin güzelliği de burada değil mi? Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesinde… Ancak bir sanatçı, bir siyasetçiye destek verdiğinde onu eleştirmek başka, sırf bu tercihi nedeniyle linç kültürünün hedefi haline getirmek bambaşka bir şey.

EVLERİNE SERVET HARCADILAR


Alina Boz ve Umut Evirgen, yakın zamanda kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çiftin bu heyecanlı bekleyişi sürerken, Emirgan'daki villalarında da büyük bir yenilik yaşanmış. Duyduğuma göre Alina Boz ve Umut Evirgen, evlerini baştan aşağı yenilemeye karar vermiş.

Tadilat kapsamında villanın eşyaları da değiştirilmiş.

SOSYAL MEDYADAN SİLMEDİ KALBİNDEN SİLDİ!


MELİSA Döngel ile Murda'nın klip çekimleri sırasında başlayan yakınlaşmaları, bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu. İkilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelirken, bu yakınlık ne yazık ki uzun soluklu olmadı. Kulağıma gelenlere göre Murda, Melisa Döngel'e "Arkadaş kalalım" teklifinde bulunmuş. Üstelik Murda'nın bir röportajında Serenay Sarıkaya ile aynı dizide rol alarak oyunculuk yapmak istediğini söylemesi de bu hikayeye ayrı bir boyut kazandırmış.

HAYATINDAN ÇIKARDI


İDDİALARA göre bu sözler Melisa Döngel'in pek de hoşuna gitmemiş. Sonrasında ise genç oyuncu, Murda'yı sosyal medya hesabından silmese de hayatından ve kalbinden tamamen çıkarmış. Anlayacağınız, sosyal medyada sil tuşuna basmak şart değilmiş… Bazen birini takip etmeye devam ederken bile hayatınızdan çıkarabiliyorsunuz!

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