Ufuk Özcan

Aşkları dolu dizgin devam eden Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden romantik bir haber geldi. Ünlü DJ Faruk Sabancı, 32'nci yaş gününü kutlayan sevgilisi Esra Bilgiç'e unutulmaz bir sürpriz hazırladı.Sabancı, Kapalıçarşı'nın önemli ustalarından, Sabancı ailesi için de özel çalışmalar yapan bir ustaya sevgilisi için özel bir bileklik yaptırdı.

Büyük bir özenle hazırlanan bu anlamlı hediye, Bilgiç'in doğum gününü daha da özel kıldı.

Sevgilisine aldığı özel bileklikle doğum günü kutlamasına ayrı bir anlam katan Faruk Sabancı, romantik jestiyle de dikkat çekti. Ünlü DJ, Esra Bilgiç ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İyi ki doğdun aşkım" notunu düştü. Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede ilgi görürken, çiftin mutluluk dolu birlikteliği bir kez daha gündeme geldi. Görünen o ki Faruk Sabancı, sevgilisinin yeni yaşını yalnızca bir mesajla değil, özenle seçilmiş çok özel bir hediyeyle de taçlandırdı.

VİLLASINA SERVET HARCADI

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, 17 Ağustos 2024'te Sarıyer'deki dört katlı villasının bahçesinde bulunan, sauna olarak kullanılan ahşap müştemilatta çıkan yangınla büyük bir şok yaşamıştı. Alevlerin ana villanın dış cephesine ve çatısına da sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yaşadığı talihsiz olayın ardından evinde kapsamlı bir yenilemeye giden İynemli, ikinci kez tadilat yaptırarak villasını adeta baştan aşağı yeniledi. Yaklaşık dört ay boyunca hem iç mekanda hem de dış cephede hummalı bir çalışma yürütülen villada, neredeyse bir servet değerinde harcama yapıldığı konuşuluyor.

Ünlü oyuncu, şimdi ise yenilenen evinin keyfini çıkarıyormuş. Anlayacağınız, Aras Bulut İynemli'nin yuvasını yenilemek için kesenin ağzını bir hayli açtığı söyleniyor! Aras Bulut İynemli, villasının tadilatı için hiç bir masraftan kaçınmadı.

BENGÜ EVLİLİK HAZIRLIĞINDA

Şarkıcı Bengü Beker ile işletmeci sevgilisi Berk Akardaş cephesinden bomba bir iddia geldi! Bir dönem mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin, yaklaşık iki ay önce yollarını ayırdığı konuşulmuştu. Ancak aşklarına fazla ara veremeyen ikili, geçtiğimiz haftalarda yeniden barışmış. Kulağıma gelenlere göre Bengü ile Berk Akardaş, şimdi de evlilik hazırlıklarına başlamış! İkilinin Arnavutköy'de bir ev tuttuğu, hatta evin eşyalarını bile aldığı söyleniyor. Aşklarına ikinci bir şans veren çiftin, ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istediği konuşuluyor. Bakalım bu iddialar gerçeğe dönüşecek mi? Ben şimdiden söyleyeyim, çok yakında sürpriz bir düğün haberi gelirse hiç şaşırmayın derim!