'Ateş' bacayı sardı

Yiğit Marcus Aral'la olaylı ilişkisine nokta koyan Şevval Şahin, yine zengin bir sevgili buldu. Miss Turkey 2018 kraliçesi, gönlünü Burak Ateş isimli genç bir iş insanına kaptırdı.







SON bir yılın en çok konuşulan çifti Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, bir süre önce ilişkilerine ara verdi. Uğruna sosyetik isim Kerem Kamışlı'yı sandalyesi ile denize atan ve daha sonra hakkında "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" ve 3 ayrı suçtan toplamda 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Marcus Aral, şimdilerde ABD'de yaşamaya devam ediyor. Eski sevgilisi uğruna 34 yıl ile yargılanan Marcus Aral'ın aksine Şevval Şahin, gününü gün etmeye devam ediyor.







ŞİMDİ GÖZLER MARCUS'TA

Son dönemde iş insanı Burak Ateş ile birlikte bir kaç kere gördüm Şevval Şahin'i... Ufak bir araştırma yaptım...

Arkadaşları vasıtasıyla yeni tanışan ikili, şimdilerde birbirlerini tanıma aşamasındaymış. Şevval'in bu yeni aşk hamlesi üzerine güzel modele sosyal medyadan sürekli göndermeler yapan Yiğit Marcus Aral'ın nasıl bir tavır takınacağını ise merakla bekliyorum...







ŞEVVAL Şahin, şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sayesinde lüks hayat yaşadığı sevgilisi Aral'ı kısa süre sonra yeniden affetmişti. Eşinden yeni boşandığı konuşulan Burak Ateş ile Şevval Şahin, iş insanına ait teknede Boğaz keyfi yaptı. İkili, önceki akşam da Bebek'te yine beraberdi...







ARAPSAÇI AŞK

MİLLİ çapkınımız Hakan Sabancı'nın adı son dönemde Şeyma Subaşı ile anılmaya başlamıştı. Hatta ikilinin sadece arkadaş oldukları bile iddia edilmişti. Fakat öyle değilmiş. Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açmış bile. Geçtiğimiz gün Bebek Otel'e el ele gelen ikili, daha sonra Sumahan isimli mekanda da el ele gezerek sevgili olduklarını ilan etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk haberi sonrası Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı'nın arkadaş çevresi de ikiye bölünmüş durumda...







BAHİSLER AÇILDI

Evli ve de ilişkileri olduğu için şimdi isimlerini yazmak istemiyorum ama Şeyma Subaşı'nın yakın birkaç dostu Hakan Sabancı ile önceden flört etmişlerdi. Bu yüzden ilişkileri, arkadaşları arasında arapsaçına dönmüş durumda... Ve bu ilişki, iddia konusu bile olmuş. Genç sosyetikler kendi aralarında "Bu ilişki ya bayram sonrası ya da yaz sonu biter" diye çoktan iddiaya girmiş...







HEDEF; 42 MİLYON TURİST VE 35 MİLYAR DOLAR GELİR

YAZ geldi ve tatil sezonu açıldı. Şimdiden Avrupalı ve İngiliz tatilciler rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 42 milyon turist ve 35 milyar Dolar'lık gelir hedefi, bu sene turizm sektörünü çok heyecanlandırdı diyebilirim. Titanic Deluxe Bodrum Genel Müdürü Mert Aygün ile konuştum. Aygün, "Avrupalı ve İngiliz turistin tercihi Türkiye oluyor. Şimdiden rezervasyonlarımız yüzde 60 dolmuş durumda. Bence pandemi nedeniyle kıramadığımız turizm gelir rekorunu 2022 yılında kırabiliriz" diye konuştu.