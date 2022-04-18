10 milyon TL'lik proje

Tolgahan Sayışman, yapımcısı olduğu 'AYNASIZ HALUK' filmine yaklaşık 10 milyon TL harcadı. Film, 29 Nisan'da vizyonda olacak.







BAŞARILI oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın yapımcılığını üstlenmiş olduğu Aynasız Haluk isimli filminin afişi ve fragmanı yayınlanmış; büyük de ses getirmişti. Söz konusu projenin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu bilinirken filmin oyuncu kadrosunda ise Tolgahan Sayışman, Algı Eke, Erdal Özyağcılar, Sarp Bozkurt, Mehmet Bozdoğan, Aslıhan Karalar, Barbaros Dikmen, Sera Tokdemir ve Burak Serdar Şanal var. Tolgahan Sayışman, hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği "Aynasız Haluk" filmine daha şimdiden 8 milyon TL harcamış. Tabii daha reklam ve diğer giderler hariçmiş.

Toplamda 10 milyon TL gibi bir rakama mal olacak "Aynasız Haluk" filmi, 29 Nisan'da gösterime giriyor. Benim de büyük merakla beklediğim filmin umarım gişesi bol olur.







UYANIK KEREM!

KEREM Bürsin ile Hande Erçel'in ilişkilerini noktalamasının ardından Bürsin, Malaga Film Festivali'nin davetlisi olarak İspanya'ya gitmişti. Bu ziyaretin ardından yakışıklı oyuncunun adı İspanyol güzel Stephanie Cristina Cayo ile aşk haberlerine karıştı. Bu iddiayla ilgili ilgili o kadar çok mesaj aldım ki anlatamam.







STRATEJİK...

Kerem Bürsin, sevgilisi olduğu iddia edilen Stephanie Cristina Cayo'yu sosyal medyadan takip etmezken tam tersi Cayo ise Bürsin'i ediyor. Tabii Stephanie Cristina Cayo'nun ablası Barbara Cayo da takibe almış Kerem Bürsin'i... Ama yakışıklı oyuncu onu da geri takip yapmamış. Nedeni de 10.3 milyon takipçisi olan Bürsin'in eğer sevgilisini takip ederse takipçi sayısının azalacağından çekinmesiymiş.

Bakalım bu ilişki nereye kadar gidecek?



RAMAZAN GELENEĞİNİ HATIRLAYAN ÇIKAR MI?

RAMAZAN ayının gelmesi ile iftar yemekleri verilir, ünlüler bu iftar yemeklerinde boy gösterirdi.

Tabii küsler barışır, dargınlıklar biterdi. Benim de magazin muhabirliği yaptığım dönemde bunların hepsini yaşamış biri olarak en çok Hülya Avşar, Gülben Ergen, Seda Sayan ve Sibel Can'ın verdiği iftar yemeklerini kaçırmazdım. Çünkü tüm ünlü isimler burada olur, en güzel haberler çıkardı.

ŞİMDİ ise iftar yemeklerini bırakalım Aleyna Tilki'nin klibini, Gülşen'in kıyafetlerini konuşur olduk. Yazdığım isimleri artık geçtim ama yeni dönem oyuncularından biri çıkıp tüm oyuncu arkadaşlarını toplasa bir iftar verse, magazin muhabirleri restoranda o ünlülerle röportajlar yapsa ne de güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur.

Ramazan bitmeden böyle bir baba yiğit çıkar mı dersiniz?