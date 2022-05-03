Sosyetede dadı skandalı

SON dönemde bebekleri dünyaya gelen çok ünlü sosyetik çift, eve yatılı olarak bakıcı tutmuş.

İlk günlerde her şey yolunda giderken aylar geçtikçe bakıcı ile sosyetik iş adamı arasında bir aşk yeşermeye başlamış.



Tabii aşktan habersiz olan sosyetik güzel ise hem dadı ile hem de eşi ile arasındaki bağlantıyı aylar sonra öğreniyor ve kıyamet kopuyor.

Bir gün alışverişe giden sosyetik güzel, çocuğunu hem bakıcıya hem de eşine teslim ediyor.

Fakat bazı durumlardan şüphelenen sosyetik güzel, hiç alışverişe gitmeden kapıda bekleyip belli bir süre sonra evine geri dönüyor. Eşi ile dadıyı mutfak tezgahında yakalayan sosyetik güzel, büyük bir şok yaşamış ve eşi ile dadıyı aynı anda kapının önüne koymuş.

Bu olay sosyetik isimlerin arasında dedikodu malzemesi olsa da kısa bir süre ailelerin de devreye girmesiyle boşanma durumu ertelenmiş. Hatta sosyetik iş adamı, eşine 40 milyon TL verip süper lüks bir yat hediye etmiş. Şimdilerde Göcek'te demirli teknelerinde de aile pozunu paylaştıklarını da gördüm.

BAYRAM'DA SİNEMA KEYFİ

TOLGAHAN Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın yapımını üstlendiği; Antalya ve İstanbul'da 5 haftada çekimleri tamamlanan polisiye komedi türündeki yılın merakla beklenen filmi 'Aynasız Haluk'un galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Uzun süredir ilk kez galaya katılan biri olarak böyle organizasyonları çok özlemişim diyebilirim. Pandemi nedeniyle neredeyse 1.5 sene kapalı kalan sinemaların açılmasıyla yeni yeni filmler çekilmeye başlandı. Birçok film gösterime girerken ilk kez yapımcılık koltuğuna oturan Tolgahan Sayışman da filmini seyirciye sundu. Aile tadında izlenecek olan filmi bayram da güzel bir aktivite olarak yapabilirsiniz.

24 SAATTE 15 MİLYON LİRA KAYBETTİLER

TÜRKİYE'DE kumarhanelerin yasaklanması ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda dünya ile yarışır ile konuma geldi. Dünyanın en iyi kumarhanelerinin olduğu bir ülke olan Kıbrıs'a geçtiğimiz gün bir grup futbolcu oyun oynamaya gitmiş. Hani bizim televizyonlarda izlerken "bazen oynadıkları futbolla saç baş yolduran futbolculardan"... Bu çok ünlü futbolcular, burada bir özel bir turnuvaya katılmış. Tabii bu turnuvaya katılan 3 futbolcu, 1 menajer ve iş adamı toplamda 1 milyon dolar kaybedip geri gelmişler. 24 saat içinde 15 milyon lirayı kumarda kaybeden bu 5 yakın arkadaş geldikleri akşam da bir gece kulübe eğlenmeye gitmişler.

BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

RAMAZAN ayını geride bıraktığımız şu günlerde biraz da olsa bayramın tadını yaşamaya gayret gösterelim.

"Geçtiğimiz sene evlere kapanıp buruk bir bayram yaşasak da bu sene herkesle kucaklaşacağımız güzel bir bayram geçirelim. Telefonla hal hatır sormak yerine el öpmeyi giderek ve kucaklaşarak güzel bir bayram geçirmemiz dileğiyle.