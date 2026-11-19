Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 11:21

İNCİRLİOVA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evin Şirip, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İncirliova ilçesindeki Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. İlçede arkadaşıyla buluşup kahve içtikten sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Evin Şirip'e, G.Ç. (22) idaresindeki 09 DK 876 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Şirip, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan Şirip, burada tedaviye alındı.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Evin Şirip, bugün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğünlerde şarkı söylediği öğrenilen Şirip'in cenazesinin, memleketi Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde (gününe göre "yarın" eklenebilir) öğle namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.



SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü G.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.