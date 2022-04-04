Ebru Gündeş için eşinden boşanıyor

TÜRKİYE'NİN en büyük sesleri arasında yer alan Ebru Gündeş'in son dönemde iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Hatta Özdemir'in evli olduğu iddia edilmişti. Bu olay ile ilgili birkaç telefon aldım.







Murat Özdemir'in eşi Selin Hanım, ortak arkadaşlarım aracılığıyla bana ulaştı. Eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş için kendisine boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanmak için baskı yaptığını söyledi. Hatta boşanma kağıtlarını imzalatmış bile. Yani anlayacağınız şimdilik bir iddiada kalan aşk haberi sanırım doğruluk kazanıyor.







Çünkü ortada yuvasını kurtarmaya çalışan bir kadın olduğunu unutmamak lazım. Böyle bir olay olmasa neden bana ulaşmaya çalışsın...

Yani anlayacağınız sanırım bu aşk haberi doğru...







ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ...

MODACI Gülşah Saraçoğlu'nun eski aşkı olan iş insanı Nuri Ensari ile yeniden bir araya geldiğini duydum. Taze aşıklar, önceki gün özel uçakla İspanya'nın Marbella şehrine tatile gitmişler. Uçaktan paylaşımlar yapan Gülşah Saraçoğlu, hem pasta fotoğrafları hem de gelin tülü ile paylaştığı kareler ile kafaları karıştırdı. Pastada Gülşah Saraçoğlu ile Nuri Ensari'nin gelin ve damat şeklinde figürlerinin yapılması ise "Evlendiler mi?" sorusunu akıllara getirdi. Bu arada Gülşah Saraçoğlu, Selçuk Yentur'dan ayrılıp 2016'da Nuri Ensari ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.







GİZLİ KAHRAMAN MEHMET TOPAL

FUTBOLU kadar aile yaşantısıyla da örnek bir insan olan Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan yardımlarına hız vermiş. Normal zamanda bile ihtiyacı olan birçok insana yardımda bulunan Mehmet Topal'ın bu yardımlarını gizli yaptığını bilmeyen yok. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımı ziyaret için muhtarlığa gittim ve burada onlarca Ramazan kolisi gördüm. "Bunları siz mi dağıtıyorsunuz?" deyince bana "Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, Ramazan öncesi ihtiyacı olan insanlara gönderdi" dediler.

Her sen ede bu yardımları yapıyorlarmış. Ben buradan Mehmet Topal'ı ve eşi Selda Topal'ı tebrik etmek istiyorum.







YENİ YILDIZ BEYZA BAKIRCI

SON dönemde birçok mekanda sahne almaya başlayan bir genç bir yetenek var Beyza Bakırcı. Aslen İzmirli olan ve genelde İzmir'de sahneye çıkan bu genç yeteneği, İstanbul'da bazı mekanlarda dinleme fırsatı buldum. Hem sesi hem de sahne performası ile bana Zeynep Bastık'ı hatırlattı. Biliyorsunuz Zeynep Bastık'ı ünlü olmadan Emirgan'da sahne aldığı zaman ilk yazan yine bendim;

"Bu sese dikkat edin" diye...



