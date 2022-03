Servet sahnesi

Pandemi boyunca sahne alamayan isimler, yeni ücretleriyle açığı kapattı. Ebru Gündeş'ten Ajda Pekkan'a kadar tüm şarkıcılar, sahne ücretlerine iki yılda yüzde 300 zam yaptı..







PANDEMİ yasaklarının neredeyse kalkmasıyla salgın boyunca sahneye çıkamayan sanat dünyası, 2022 yılını fırsata çevirdi... Mekanların açılması ile birlikte sevdiğimiz sanatçıları artık mekanlarda canlı dinleme fırsatı buluyoruz. Ebru Gündeş, Gülşen, Sibel Can, Hakan Altun, Berkay ve Cenk Eren gibi isimlerin sahnelerinde yer bulmak imkansız...

Bunun üzerine bir de enflasyonun etkisiyle sahne fiyatlarına da zam geldi. 2020 yılanda 60 bin TL ücret karşılığında sahneye çıkan bir isim, 2022 yılında 180 bin TL'ye sahne almaya başladı.







GÜLŞEN, FARKI AÇTI!

İki sene içinde sanat dünyasının sahne ücretleri üç kat arttı...

Son dönemin gözde isimlerinden Gülşen'in sahne fiyatı 400 bin TL'ye yükseldi. Tabii düğün ve özel geceler söz konusu olduğunda bu fiyatın çok çok üstünde bir rakam duyabilirsiniz. Sibel Can'ın sahne fiyatı da 400 bin TL'den başlıyor. Mekana ve yerine göre bu fiyat değişkenlik gösterebilir. Canlı müziğin en önemli sesi olan Ebru Gündeş'in sahne ücreti de 500 bin TL'den başlıyor diyebilirim...







PARA BASIYORLAR

Sertab Erener 300 BİN TL

Alişan 200 BİN TL

Ajda Pekkan 750 BİN TL

Cem Belevi 80 BİN TL

Cenk Eren 120 BİN TL

Berkay 200 BİN TL







KEREM'İN AŞK KAPISI

'SEN Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkı dizinin bitmesi ile sonlanmıştı. "Dizi bitti, aşk bitti" haberlerine çok girmek istemesem de Erçel'in adı reklam filminde oynadığı bir takı firmasının sahibi ile anılmış ama bu aşk haberi yalanlanmıştı. Daha sonra Bürsin'in adı eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile anılmış ama onlar da arkadaş olduklarını açıklamışlardı.







KEREM Bürsin'in çok bomba bir ilişkisi olabileceğini söylemek isterim.

Ama daha çok yolun başında oldukları için ortaya çıkmama kararı almışlar. Ayrıl-barış ilişkilerini sevmediğim için ismi şimdilik saklı tutuyorum. Ama ilişki boyutu ciddiyet kazanırsa bu köşede bu yılın bomba aşk haberini okuyabilirsiniz.

Benden söylemesi...



ALAÇATI OT FESTİVALİ'NDEN NOTLAR

HER sene olduğu gibi bu sene de Alaçatı Ot Festivali'ne rağbet çok büyüktü. Labada temasıyla 24 Mart'ta başlayan festival dün son buldu. Evet Alaçatı'ya 500 bin civarında turist akını olmuş. Ünlüsü, ünsüzü tabii herkes oradaydı diyebilirim. Alaçatı'daki mekanlarda festival boyunca yer bulmak neredeyse imkansızdı. Tabii her sene olduğu gibi Alaçatı'dan dönen arkadaşlarımdan şunları duyacağıma eminim.

Çok bozulmuş bir daha asla gitmem.

Mekanlar çok pahalı bir kokteyle 250 TL verdim.

Böyle kalabalık görmedim.

Alaçatı sokaklarında yürüyemedik bile...

Çok mafyatik tipler vardı. Hiç rahat edemedim bir daha asla gitmem.

Kalite yoktu. Bir daha asla gitmem.