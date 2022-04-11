Hedef 1 milyar dolar

GÜNÜMÜZDE televizyon sektörünün hacmi, dünyada 300 milyar doları buluyor. Bu alanda en önemli yapımlar tabii ki ABD'nin elinde...

Fakat ikinci sırada Türkiye geliyor. Türk dizileri, hızla büyüyen bu sektörde Avrupa ve ABD ile rekabet eder duruma geldi. Uluslar arası boyut kazanan Türk dizileri, hem ulusal kanallarda, hem internette, hem de dijital platformlarda dünyada ikinci sırada. Günümüzde Türk dizileri; Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 4 kıtada 1 milyar izleyiciye ulaşmakta.

Muhteşem Yüzyıl ile başlayan bu serüven Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve birçok tarihi dizimiz ile hızlı yükselişini sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası, dizi ihracatının 2017 yılında 300 milyon dolara ulaştığını, 2023 yılı için hedefin en az 1 milyar dolar olması beklendiğini belirtmişti...

Dünyada 2 sene boyunca boy gösteren Coronavirüs salgınına rağmen bu hedefi başaracağımıza inanıyorum.



SADECE ARKADAŞIZ

GEÇTIĞİMİZ haftaki köşe yazımda Gülşah Saraçoğlu ile Nuri Ensari'nin yeni bir aşka yelken açtıklarını yazmıştım. 6 sene önce sevgili olan Saraçoğlu ile Ensari'nin tekrar bir araya geldiklerini hatta İspanya'ya tatile gittiklerini duymuştum. Ve "İki sevgili, yeniden bir arada mı?" diye bir yazı kaleme almıştım. İşin aslı öyle değilmiş. Gülşah Saraçoğlu, beni telefonla arayarak İspanya'ya doktor arkadaşları ile gittiklerini ve o paylaştıkları pastadaki figürlerinde yanlarında bulunan bir çiftin olduğunu söyledi. Nuri Ensari ile aşk yaşamadığını ve arkadaş olduklarını üstüne basa basa belirtti. Fakat "Yarın öbür gün beni Nuri ile bir yerde de görebilirsiniz ama sevgili değiliz" diyerek de açıklama yaptı.







AJDA SEFERİ

AJDA Pekkan, "Metrobüse ve Marmaray'a binmek istiyorum, çok merak ediyorum" sözleriyle gündeme geldi. 76 yaşındaki Pekkan'ın bu isteğini bugüne kadar yapamamasını anlamış değilim. Türkiye'nin yarısının yaptığı bir eylemi Pekkan, uzaya çıkmak kadar zor bir durum gibi anlatmış.

Ajda Pekkan, bu röportajının aynısını 2013 yılında da vermiş.

O dönem pek fazla gündem olmamıştı.

Fakat şimdi ülke gündeminin ortasına oturdu. Hatta Popbizde'nin iddiasına göre yetkililer harekete geçip yarın metrobüse ve vapura bindirecekmiş Pekkan'ı... Yanında yardımcıları, yetkililer, muhabirler olacakmış. Yani Ajda Pekkan için özel metrobüs ve özel vapur seferi düzenlenecekmiş.

Yetkili kısmını anlayamadım ama böyle bir durum olursa vay halimize diyorum...

Böyle bir durumu teklif eden yetkili kısmına da 'yazıklar olsun' diyorum...