Setlerden şarkıcılığa

Eskiler çok iyi bilir, bir zamanlar bir moda vardı. Mankenlikten, şarkıcılığa geçiş modası... Model olan kişi, bir müddet sonra ya kaset çıkartırdı ya da sahnelere adım atardı. Bir de şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş vardı.

Önce kaset çıkartılırdı, sonrada oyunculuğa adım atılırdı. Kaset dediğime bakmayan şimdiki 'CD' işte. Yani bir şekilde başladığı işin aksine çeşitli sanat dallarına geçmek oldukça tercih edilen bir kariyer seçimi olmaya başladı.

Son dönemde de oyunculuktan şarkıcılığa geçiş modası başladı.

Nereye gitsem, bir oyuncu sahneye çıkıp şarkı söylüyor. Meğer, oyunculuk haricinde sesinde biraz yetenek olanlar artık oyunculuğu değil, sahneleri kovalamaya başlamış.

Bildiğim kadarıyla bu furya ilk olarak Defne Samyeli ile başladı.

Şimdilerde de Celil Nalçakan, Hande Subaşı, Serhat Kılıç gibi oyunculuk yapan isimler değişik mekanlarda sahne alıyor. Bu listeyi baya uzatabilirim ama şimdilik bu isimleri yazmak istedim.

Yani anlayacağınız son dönemde dizi sektöründe kariyer geçişleri, sahnelere doğru kaymaya başladı. Benden söylemesi...

FUTBOLUN YENİ PATRONLARI

Bir dönem menajerlik yapan daha sonra spor hayatını noktalayarak Ercar isminde galeriler açan Erkan Özkaya, Bayrampaşa Spor Kulübü'nü satın aldı. Magazin camiasında birçok ünlü ismin yakın dostu olan Erkan Özkaya, Bayrampaşa Spor Kulübü'nü satın aldıktan sonra yönetime de şarkıcı Alişan'ı, oyuncu Tolgahan Sayışman'ı ve Gökhan Çıra'yı dahil etti.

Tabii daha yönetimde birçok isim var ama şimdi onları yazmaya kalksam nereden tanıyorum araştırmaya gireceksiniz. Bir dönem futbolcu olan Alişan ve Gökhan Çıra, futbol şube sorumlusu olacakmış. Şimdiden altyapıya önem veren yeni yönetim, hemen hazırlıklara başlamış ve yeni stat ve antrenman sahalarını büyütmeye başlamışlar.