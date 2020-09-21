Büyük ayıp!

Geçtiğimiz sene gündeme gelen bir olay vardı. E.Y. isimli işadamı Bebek Otel'e rezervasyon yaptırmasına rağmen yanında iki kadının kapalı olmasından dolayı içeri alınmamış ve kapı dışarı edilmişti.

Olay sonrası otel yetkilileri bu durumu yalanlasa da Bebek Otel'in vukuatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay da benim bizzat yaşadığım kahvaltı olayını gündeme getirmiştim ve fiyatlarını eleştirmiştim.



The Stay markası ile otelcilikte büyümek isteyen Muzaffer Yıldırım'ın, sahibi olduğu Bebek Otel'in vukuatlarından haberi var mı bilmiyorum ama yine bir kadın tesettürlü diye Bebek Otel'in restoranına sokulmadığını öğrendim. Uzun süredir Amerika'da yaşayan N.Y. isimli bir Türk, ailesine hasret kaldığı için 15 gün önce Türkiye'ye dönüş yapmış. Annesini ve kız kardeşini alarak, Bebek Otel'in restoranına yemeğe gitmek istemişler.

Tabi kapıdan girer girmez 'karşılamacı (erkek)' "Hoşgeldiniz" demiş ancak sonra tesettürlü kadını yani annesini görünce "Rezervasyon var mı?" diye sormuş.

N.Y. yaptırmadıklarını hızlıca yemek yiyip çıkacaklarını söylemiş. Karşılamacı, rezervasyonsuz alamayacağını söyleyerek dışarı çıkartmış N.Y. ve ailesini. Daha sonra dışarı çıkıp otelin yanındaki yola geçen N.Y. telefonla Bebek Otel'in restoranını arayarak, "Yeriniz var mı?" diye sormuş.

Kaç kişi olduklarını ve rezervasyonu yapıp yardımcı olacaklarını söylemiş telefona çıkan karşılamacı çalışan. Sonra vakit kaybetmeden ailesi ile birlikte tekrar içeri giren N.Y, telefonda az önce arayanın kendisi olduğunu ve 'Yardımcı olacağınızı söylemiştiniz' diye yine karşılamacı ile konuşmuş.

Bunun üzerine karşılamacı 'gülerek', "Bu işler öyle olmuyor, sizi almıyorum" diyerek yeniden dışarı çıkartmış. Bu arada Bebek Otel ile ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptım. Kapalı annemizle gitsek kapıdan almayan Bebek Otel, modern ve influecer kapalı olursa mekana alıyormuş.

O da sadece alt kattaki restorana, üst kattaki restorana yine çıkış yokmuş. Yani anlayacağız bu durumdan ya Muzaffer Yıldırım'ın haberi yok ya da Bebek Otel'in muhafazakar kesime karşı bir garezi var...

OLMADI HALİL

Babası yaşında bir adamı döven ve kaçmasına rağmen yakalayıp tekrar tekme tokat vurup yere indiren Halil Sezai, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra tutuklanmıştı. Olayın nedenine gelince film için kiraladığı villanın, yan tarafındaki komşusu izin vermediği için 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövüyor bizim duygusal filmlerin oyuncusu...

İzin vermiyorsa, konuşursun, huyuna suyuna gidersin, bir şekilde ikna edersin, dövmek nedir Halil? Uzak durun şiddetten.

Bu ülkenin adalet sistemi, savcısı, hakimi var...