"Hayatımın şükür dönemindeyim" demişti ama aşkın ömrü üç yılı geçmedi! Magazin dünyasında yine bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. GENÇ kuşağın dikkat çeken oyuncularından Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın üç yıldır devam eden ilişkilerini noktaladığı konuşuluyor.

Birlikte rol aldıkları dizi setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ikili, uzun süre örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyordu. Ancak iddialara göre bu güzel birliktelik artık sona erdi. Üstelik ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları da dikkatlerden kaçmadı. İşin en dikkat çekici tarafı ise Enes Koçak'ın henüz bir ay önce verdiği röportajda söyledikleri… Genç oyuncu, ilişkisiyle ilgili soruya, "İlişkim de işim de iyi gidiyor. Hayatımın şükür dönemindeyim" yanıtını vermişti.

Demek ki hayatın şükür döneminde olmak, aşkın sonsuza kadar süreceği anlamına gelmiyormuş.

KAYGILAROĞLU'NDAN MEMLEKETİNE YATIRIM!

BAŞARILI ve yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ekranlardan kazandığını gayrimenkul yatırımlarıyla değerlendiren ünlüler arasında yerini almış. Mütevazı kişiliğiyle her zaman takdir edilen oyuncunun, yatırımlarını memleketi Balıkesir'e yönlendirdiği konuşuluyor. Ailesinin büyük bir bölümünün de Balıkesir'de yaşaması nedeniyle memleketiyle bağlarını hiç koparmayan Uraz, kızı Ada'nın geleceğini de düşünerek şimdiden ufak ufak arazi yatırımları yapmaya başlamış. Helal olsun!

ÖZGE VE FARUK'A NAZAR DEĞDİ!

ÖZGE Ulusoy ile sevgilisi Faruk Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de alışveriş yaparken bir mağazada tartışmış. İkilinin bir küslük yaşadığı konuşuluyor. Ama bunlar her ilişkide olabilecek şeyler. Ben yine de bu aşkın mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Hatta yakında nikâh masasına otururlarsa hiç şaşırmayın derim!