Yıldızlara Türk konforu

Geçtiğimiz gün bir dostum ile Beylikdüzü'nde bir VIP araç tasarım atölyesine gittim. Arkadaşım burada arabasını ailesi için dizayn ettiyordu. Kapısında tabelası bile olmayan bir yere girdik. İçeri girer girmez sonunu göremediğim bir büyüklükte fabrika gördüm. Onlarca VIP arabanın aynı anda dizaynları yapılıyordu. Gazeteci olmama rağmen, böyle bir yeri ilk defa gördüm ve duydum. Firma sahibi Sabri Adalı ile konuşmaya başladık.

Konu konuyu açarken, dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Harry Kane, meğer arabalarını burada dizayn ettiriyormuş.



Tottenham'da top koşturan Harry Kane, arabasının dizaynı için Türkiye'yi tercih etti.

Hani Tottenham'da oynayan 201 milyon euro değeriyle piyasa değeri en yüksek olan futbolcu... Ayrıca Harry Kane'in yanı sıra burada Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'nin de Mercedes Vito marka VIP arabasının dizaynı yapılıyordu.



Xherdan Shaqiri



Yıldızların Türkiye'yi tercih etmesine, ülkem adına hem gururlandım hem de Sabri Adalı Custom Design'e helal olsun dedim...

SİLAHLI SKANDAL

Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel'i 20 yıllığına kiralamıştı.

Zaten tarihi ve adıyla bir marka olan Bebek Otel, bir zamanlar elit kesimin yeri olurken şimdilerde ise olaylarla gündemden düşmüyor. Daha önce rezervasyon yapmalarına rağmen başörtülü olduğu için içeri alınmayan müşteriler ile ilgili bir yazı kaleme almıştım.

Daha sonra bu konu ile ilgili kapalı kardeşlerimden onlarca mesaj ve mail aldım.

Hatta bana alınmadıkları anın videosunu bile çekip atmışlar. Başörtülü girilemeyen Bebek Otel'e meğer silahla girelebilirmuş. Geçtiğimiz günlerde isimleri şimdilik bende saklı kalsın.

Sosyetik bir iş adamı S... mekanda bir grup ile tartışmış.

Çok önemli bir ailenin oğlu ile tartışma büyüyünce, S. isimli iş adamı belindeki silahı çekmiş.

Tabi o anda silahı gören müşteriler mekandan kaçmış.



Tabi iki grup tartışması mekan görevlilerin araya girmesi ile kısa bir süre sonra son bulmuş.

Daha sonra şikayet üzerine mekana polisler gelse de ortada ne silah kalıyor ne de silahı çeken iş adamı...