Şanslarını iyi kullanamadılar

G.SARAY'DA hiçbir oyuncu "Fatih Terim bana şans vermiyor" diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi. Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı.

Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı. Berkan- Taylan-Emre-Alper birlikte oynayınca orta alanda bal yapmayan arı grubu oluştu. Malatya'dan Münir soldan yaptığı tüm ataklarda Yedlin'i sürekli geçti.

Muslera, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak Galatasaray'ın en iyisi oldu. Cicaldau ile Kerem'in oyuna girmesi Galatasaray'ı kendine getirdi. Kerem'in dikine yaptığı ataklar hücuma etkinlik kazandırdı.

SAVUNMAYI AŞAMADILAR

Malatya'nın çizgi halinde çok adamla yaptığı savunmasını Galatasaray forvetleri aşmakta zorlandı.

Terim, kazanma hamlesi olarak Feghouli ile Halil'i 65'te oyuna aldı.

Final paslarında ve son vuruşlarda Cicaldau, Kerem, Halil, Feghouli topun şiddetini ayarlamayınca Galatasaray golü üretemedi. Özellikle Fatih Terim ikinci yarı yaptığı değişikliklerin etkisini görünce maça "Keşke Kerem, Cicaldau ve Feghouli üçlüsüyle oyuna başlasaydım" demiştir.

Emre ve Barış ruh gibiydi

Finali bir türlü yapamadılar