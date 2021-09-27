Fatih Terim’in disiplinini sorgularım!

PSV maçında Muslera ile başlayan bireysel hata Galatasaray'da alışkanlık haline gelmeye başladı. Alanya maçında Ömer Bayram, Kayseri'de Emre Kılınç, Göztepe maçında Luyindama yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın gol yemesine neden oldu. Göztepe önünde kaleci İrfan'ın kısa düşen topunu yakalayan Halil yanındaki Feghouli'ye pas verip golü attırmıyor ve kendi vuruyorsa bu durum egoistliğe dayalı bir disiplinsizliktir.

Eğer bu bireysel hatalar önlenemiyorsa ben Fatih Terim'in disiplin anlayışını sorgularım.

Galatasaray'ın geçen sezonki gücünden uzak görünen Göztepe önünde geriden gelip maçı çevirmesini abartmadan haftayı kurtarmak olarak görüyorum. Galatasaraylı oyuncular belki çok koşuyor ama oyuna kalite koyamıyor.

Terim Morutan'a hayranlığını belirtse de ben hala fark yaratan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.

Terim Diagne'den de asla vazgeçmemeli. Zaman zaman Halil ile birlikte kullanmalı.

MAÇIN EN İYİSİ CİCALDAU

Aklını kullanarak oynruyor.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İRFANCAN

İki golde de büyük hatası vardı.