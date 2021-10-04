Şansı olanın horozu yumurtlar
"Şansı olanın horozu da yumurtlar." Galatasaray'ın kazanmasına rağmen deplasmanlardaki tutum ve dengesiz oyunlarının bence temel nedenleri var:
1- Oyuncuların kalitesi maçı tutmaya, kontrol etmeye ve oyuna hakim olmaya yetmiyor.
2-Galatasaray'ın taktik anlayışında ciddi bir eksiklik var. Çünkü oyuncular sık pas ve pozisyon hatası yapıyor.
3-Terim'in rotasyona dayalı tercih ettiği oyuncular maalesef takım uyumuna ayak uyduramıyor.
4-Eğer Galatasaray pozisyona giriyor ve final vuruşlarında golü atamıyorsa oyuncu becerisinde sorun vardır.
5-İki gol atmasına rağmen Mustafa'nın kaçırdığı kolay goller santrfor kimliğiyle bağdaşmıyor.
6-Berkan çalışan ve çok koşan bir oyuncu. Ancak futbol aklı orta alanı yönetmeye yetmiyor.
7-Her maçta rakip oyuncular en ufak temasta abartılı davranıp faul alıyor. G.Saraylı oyuncular dirsek yiyor, itiliyor, darbeye maruz kalıyor ve hepsi "Kibarsaray" oyuncusu gibi sessiz kalıyor.
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