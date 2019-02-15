İspanyol tetikçi
Portekiz lobisi İspanyol hakemin atanmasını sağlıyor. İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek Galatasaray'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti.
HEDEF LİG VE KUPA
O maçta Porto'ya iki penaltı çaldı; Alex Telles birini kaçırdı.
Belli ki İspanyol hakem resmen Portekiz takımlarının tetikçisi olmuş.
İkili mücadelelerde Galatasaray'ın aleyhine düdükler çaldı, Benficalı oyuncuların ayak basmalarına, itmelerine kart bile göstermedi. Galatasaray'ın isyankar ruhu 2.yarı ön plana çıktı. Luyindama'nın golü tribünleri ve oyuncuları bir anda ateşleyip kenetledi. Ancak hücum ederken savunmada hata yapmamak gerekiyor.
Marcao'nun kaçırdığı Seferovic golü atınca Galatasaray'ın direnci kayboldu. Şuursuz baskı gol getirmedi. Lizbon'daki rövanş Galatasaray için formalite oldu. Bundan sonra hedef lig ve kupa olacak.
MAÇIN EN İYİSİ: FERNANDES
Benficalı oyuncu çok iyi görüntü verdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Maçın en kötüsü ise İspanyol hakemdi.
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