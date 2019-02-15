Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 15 Şubat 2019, Cuma

İspanyol tetikçi

PORTEKIZ ülke olarak sadece Atlas Okyanusu ve İspanya'ya bakıyor. UEFA Hakem Komitesi yani bir dönem TFF'den yüklü para alan Rozetti ve ekibi Galatasaray- Benfica maçına İspanyol hakem Manzano'yu gönderiyor.
Portekiz lobisi İspanyol hakemin atanmasını sağlıyor. İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek Galatasaray'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki...
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti.

HEDEF LİG VE KUPA
O maçta Porto'ya iki penaltı çaldı; Alex Telles birini kaçırdı.
Belli ki İspanyol hakem resmen Portekiz takımlarının tetikçisi olmuş.
İkili mücadelelerde Galatasaray'ın aleyhine düdükler çaldı, Benficalı oyuncuların ayak basmalarına, itmelerine kart bile göstermedi. Galatasaray'ın isyankar ruhu 2.yarı ön plana çıktı. Luyindama'nın golü tribünleri ve oyuncuları bir anda ateşleyip kenetledi. Ancak hücum ederken savunmada hata yapmamak gerekiyor.
Marcao'nun kaçırdığı Seferovic golü atınca Galatasaray'ın direnci kayboldu. Şuursuz baskı gol getirmedi. Lizbon'daki rövanş Galatasaray için formalite oldu. Bundan sonra hedef lig ve kupa olacak.

MAÇIN EN İYİSİ: FERNANDES
Benficalı oyuncu çok iyi görüntü verdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Maçın en kötüsü ise İspanyol hakemdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN İspanyol tetikçi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ