Şerif Ercan

Yılda 275 milyon dolar kazanan ve 1.4 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk milyarder futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, Türkiye'ye rakip oldu! Saç ekiminde dünyanın bir numarası olan Türkiye'ye, Avrupalılar'dan sonra en çok Araplar saç ektirmeye geliyor. Ronaldo, Türkiye'ye saç ektirmeye gelen işte o Araplara gözünü dikti ve Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, saç ekim kliniği açtı. 3 Ekim'de bizzat kendisinin katıldığı bir törenle kliniğini hizmete soktu. İspanya'da sahibi olduğu kliniğin ülke dışında ilk şubesini, 3 yıldır yaşadığı Riyad'da açan Ronaldo, "Suudi Arabistan benim ikinci evim. O yüzden burada saç ekim merkezimi açmak istedim. Herkes imajına dikkat etmeyi sever ve ben bunun çok açık bir örneğiyim. Burada saç dökülmesi sorunu yaşayan erkeklerin imajını arttırıp özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak istiyorum" dedi.







% 15 İNDİRİM YAPIYOR

Ronaldo, saç ektirmek için Türkiye'ye gitmek isteyen Suudi Arabistanlılar'ı kendi kliniğine çekebilmek için Türk doktor ve uzmanları transfer etti ve bir de yılbaşına kadar yüzde 15 indirim kampanyası başlattı

BİR ŞUBE DE UMMAN'A

Ronaldo ayrıca Türkiye'ye gitmeyi planlayanları kliniğine çekmek için bir de reklam kampanyası başlattı. Bu arada Riyad ile yetinmeyen Ronaldo, Umman'ın Maskat şehrinde de bir şube açtı ve iki şubesiyle Türkiye'ye rakip olmayı planlıyor.







Ancak Türkiye'ye rakip olmak öyle kolay değil. En son Grammy Ödül Töreni'nde bile Türkiye'nin saç ekiminde bir numara olduğu konu edilmişti. Ayrıca Türkiye, hem bu konuda çok iyi hem de gelenlere İstanbul gibi harika bir destinasyon sunuyor.



Ronaldo'nun kliniğinde saç ekimi 5500 ile 9500 dolar arasında değişiyor. Türkiye'de ise isim yapmış kliniklerde 80 bin ile 200 bin lira arasında saç ekiliyor.



ÜNLÜ MÜZEDEN SOSYETEYE AYRICALIK



İstanbul sosyetesi, dünyanın en büyük ve en eski müzelerinden olan Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Hermitage Müzesi'ni bir geceliğine kapattı!







Dünyanın en büyük resim koleksiyonuyla birlikte 3 milyondan fazla eseri sergileyen müzeyi rahatça gezmek isteyen İstanbul sosyetesinden bir grup, gece müzeyi açtırdı. Ünlü rehber Saffet Emre Tonguç'un rehberliğinde rahatça müzeyi gezdiler. Aralarında, Figen Kıral, Fulya Nayman, Esra Öztürk, Meral Kosif, Neşe Sert, Nuran Erçil gibi sosyeteden isimlerinin olduğu grup, adeta kendi müzelerini gezer gibiydi.



YENİLENEN MÜZE SERGİYLE AÇILDI



Türk sanatının ve kültürünün önemli simgelerinden biri olan Lale'yi yaşatmak ve geçmişle bugünü buluşturmak amacıyla kurulan Lale Müzesi, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından sanatseverlerle yeniden buluştu.







Yenilenen müze açılışını çağdaş sanatın ünlü isimlerinin eserlerinden oluşan 'Birbirine Karşılık Gelen İşaretler' adlı sergiyle yaptı. Serginin açılış davetine, Ali Sabancı, Burcu Biricik, Melis Babadağ gibi ünlü isimler katıldı. Ardan Özmenoğlu, Artem Martis, Burcu Perçin, Cansu Ceren İlkan, Emre Yetkin, Soyhan Baltacı ve Yiğit Yazıcı'nın 26 eserinin yer aldığı sergi, 22 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.