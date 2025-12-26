Haberler

Regaip Kandili Türkiye genelinde dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dolayısıyla yurt genelinde camiler dolarken, Başkan Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

İslam aleminde üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm Türkiye'de camilerde dualarla idrak edildi. Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Başkan Erdoğan, "Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.