TDV’den 50. yılında tarihi yardım seferberliği

TDV, 50. yılında eğitimden insani yardıma uzanan faaliyetleriyle dünya genelinde milyonlara umut oldu.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

50. yılını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tarihi yardımlara imza attı. TDV, 2025 yılında yurt içinde ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetlerin desteklenmesine ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar yürüttüğü çalışmalarla 50 milyon 773 bin 77 ihtiyaç sahibine ulaştı. Filistin Acil İnsani Yardım Çalışmaları kapsamında 2025 yılı içerisinde Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana bin 305 TIR insani yardım malzemesi ulaştıran TDV, bugüne kadar 9 milyon 154 bin 574 kişilik yardım gerçekleştirdi.