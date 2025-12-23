Şerif Ercan

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun kaçtığı ABD Miami'de ozon tedavisi alarak kanını değiştirmeye çalıştığını öğrendim.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu dahilinde hakkında yakalama kararı çıkartılan iş insanı Kasım Garipoğlu ile ilgili çok ilginç bilgilere ulaştım. Yurt dışında olduğu ama hangi ülkede olduğu bilinmeyen Kasım Garipoğlu'nun Amerika'da olduğunu öğrendim. Amerika'nın Miami şehrinde olan Garipoğlu, bir villada kalıyormuş ve Miami'de çok Türk yaşadığı için de görülmemek için evden dışarı çıkmıyormuş. Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!

EVİNE ÖZEL SİSTEM KURMUŞTU

Garipoğlu, evine bir sistem kurdurtmuş ve ozon tedavisine başlamış. Kanından 100 santimetreküp kan alınıp, ozon eklenerek damar yoluyla geri veriliyormuş. Garipoğlu bunu iki günde bir yaptırıyormuş. Kanında uyuşturucu tespit edilmeyene kadar devam edecekmiş. Sanırım Garipoğlu, kanındaki uyuşturucuyu temizledikten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmayı planlıyor. Yoksa kaçak olduğu Miami'de neden böyle bir şey yapsın.