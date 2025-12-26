takvim-logo

Pazarama WhatsApp kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Pazarama’nın WhatsApp kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişte, 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Çekilişe toplam 12 bin 845 kişi katıldı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
Pazarama WhatsApp kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

Pazarama tarafından düzenlenen WhatsApp kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 5 Kasım 2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-80697 sayılı izniyle gerçekleştirilen çekiliş, 22 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Kampanyaya toplam 12 bin 845 katılım gerçekleşti.

10 bin TL değerinde Pazarama hediye çeki kazanan asil talihliler

Yaşar Üzelbakır (Adana), Nüfel Bozkuş (İstanbul), İsmet Tartıcı (İstanbul), Selman Torlak (İstanbul), Tacettin Mutlu (İzmir), Raheleh Zebarjadi (Aydın), Hicran Güzel (Adana), Recai Aydın (Afyonkarahisar), Feride Ar (İzmir) ve Gökyay Güzel (Gaziantep).

Yedek talihliler

Fatih Koç (Ankara), Deniz Çakmak (İzmir), Ahmet Demir, Dilek Gülgen, Alihan İsmail Albay (İstanbul), Yunus Hınıslıoğlu, Gül Saat (Manisa), Ahmet Taşbaş (Konya), H. Hakan Bozaner (İzmir) ve Ahmet Lezgi (İstanbul).

İkramiye kazanan asil talihlilerin 10 Ocak 2026, yedek talihlilerin ise 25 Ocak 2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr adresine e-posta yoluyla, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihler içinde başvurmayan veya istenen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler, ikramiye hakkını kaybedecek. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak, adresi eksik veya bilinmeyenler için ise bu ilan tebliğ niteliği taşıyacak.

Hediye çeklerinin son kullanım tarihi 30 Nisan 2026 olarak açıklandı. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere veraset ve intikal vergisi ile diğer yasal yükümlülükler talihlilere ait olacak. Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek.