Pazarama WhatsApp kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

İkramiye kazanan asil talihlilerin 10 Ocak 2026, yedek talihlilerin ise 25 Ocak 2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileriyle birlikte info@u2.com.tr adresine e-posta yoluyla, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım'ın Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihler içinde başvurmayan veya istenen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler, ikramiye hakkını kaybedecek. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta yoluyla bildirim yapılacak, adresi eksik veya bilinmeyenler için ise bu ilan tebliğ niteliği taşıyacak.

Hediye çeklerinin son kullanım tarihi 30 Nisan 2026 olarak açıklandı. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere veraset ve intikal vergisi ile diğer yasal yükümlülükler talihlilere ait olacak. Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmeyecek.