Pazarama WhatsApp kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı
Pazarama’nın WhatsApp kampanyası kapsamında düzenlenen çekilişte, 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Çekilişe toplam 12 bin 845 kişi katıldı.
Pazarama tarafından düzenlenen WhatsApp kampanyasının çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 5 Kasım 2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-80697 sayılı izniyle gerçekleştirilen çekiliş, 22 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Kampanyaya toplam 12 bin 845 katılım gerçekleşti.
10 bin TL değerinde Pazarama hediye çeki kazanan asil talihliler
Yaşar Üzelbakır (Adana), Nüfel Bozkuş (İstanbul), İsmet Tartıcı (İstanbul), Selman Torlak (İstanbul), Tacettin Mutlu (İzmir), Raheleh Zebarjadi (Aydın), Hicran Güzel (Adana), Recai Aydın (Afyonkarahisar), Feride Ar (İzmir) ve Gökyay Güzel (Gaziantep).
Yedek talihliler
Fatih Koç (Ankara), Deniz Çakmak (İzmir), Ahmet Demir, Dilek Gülgen, Alihan İsmail Albay (İstanbul), Yunus Hınıslıoğlu, Gül Saat (Manisa), Ahmet Taşbaş (Konya), H. Hakan Bozaner (İzmir) ve Ahmet Lezgi (İstanbul).