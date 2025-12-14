SON DAKİKA
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Kavuk tartışmasından kavukiye çıktı!

Eklenme Tarihi 14 Aralık 2025

Derya Baykal, kavuğun kadına da verilebileceğini söyleyerek tartışma başlattı. Bir gün sonra kendisinde bir kavukiye olduğunu ve onu bir kadın tiyatrocuya vereceğini açıklayarak tartışmayı sonlandırdı.

Türk tiyatrosunda 'İsmail Dümbüllü'nün kavuğundan' sonra 'Erol Günaydın'ın kavukiyesi' geleneği başlıyor. Ünlü tiyatrocu Derya Baykal, geçen hafta iki televizyon programına katıldı. İlkinde 'İsmail Dümbüllü'nün kavuğu kadına da verilebilir' diyerek bir tartışmayı başlatırken ikincisinde Erol Günaydın'ın kendisinde bir kavukiye verdiğini ve onu hak eden birine vereceğini söyleyerek yeni bir geleneğin başlangıcını duyurdu.

YENİ BİR GELENEK BAŞLATIYOR
Yani Türk tiyatrosunun kavuktan sonra şimdi de kavukiyesi oldu. Peki şimdiye kadar herkesin bihaber olduğu bu kavukiye nereden çıktı? Meğer Erol Günaydın, 32 yıl önce, meddah olarak sahneye çıkıp kadın rolü yaptığında taktığı kavukiyeyi, üzerine bir not iliştirerek Derya Baykal'a vermiş. Baykal, kavukiyesini yıllar sonra ortaya çıkardı ve tiyatroya hizmet eden başarılı bir kadın tiyatrocuya vereceğini söyledi. Aklında iki isim olduğunu da ekleyen Baykal, Erol Günaydın'ın kızı Günfer Günaydın'ın da onayını alarak birine vererek kavukiye geleneğini başlatacağını açıkladı. Şimdi tiyatro dünyası o iki ismin kim olduğunu merak ederken Derya Baykal da kendisinin başlattığı 'Kavuk kadına da verilebilir mi?' tartışmasını, kavukiye ile yine kendisi bitirmiş oldu.

