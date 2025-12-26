Haberler

91 yaşındaki hayırseverden Jandarma’ya altın bağışı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Mehmet Özcan, yaklaşık 400 bin lira değerindeki 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışladı. Özcan, “Askerimiz bizim için çok kıymetli” dedi.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Mehmet Özcan (91), 21 yaşına kadar babasıyla çiftçilik yaptı. Askerliğinin ardından havuç ticaretiyle uğraştı. Bir süre sonra kendi işini kurdu. İlçede açtığı kırtasiye dükkanını kent merkezine taşıdı. İşlerinin zamanla büyümesiyle maddi durumu düzelen Özcan, bağış ve hayır işlerine yöneldi. Daha önce köyünde arkadaşlarıyla cami ve anaokulu yaptırılmasına öncülük eden Özcan, son olarak elindeki birikimi yaklaşık 400 bin lira değerindeki 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı. Özcan, "Jandarmamıza birikimim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi" dedi.