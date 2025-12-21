SON DAKİKA
Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Dubai’yi değil Hatay’ı seçti

21 Aralık 2025

Ortadoğu'nun yıldızı Lübnanlı şarkıcı Maya Diab, yılbaşı için Dubai'den aldığı astronomik teklifi reddedip Hatay İskenderun'da sahneye çıkmayı tercih etti. Diab'ı yılbaşında izlemek için Dubai'den rezervasyon yaptıranlar oldu.

Ortadoğu'nun Shakira'sı Maya Diab, yılbaşında Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahneye çıkacak. Geçen hafta İstanbul'daki Günay Restoran'da İbrahim Tatlıses ile sahne alan Maya Diab'ın, birçok Arap ülkesinden ve özellikle Dubai'de ünlü bir kulüpten teklif almasına rağmen yılbaşında İskenderun'da Hataylıları eğlendirmeyi seçtiğini öğrendim.

Ortadoğu'nun yıldızı Lübnanlı şarkıcı Maya Diab

Üstelik Maya Diab'ın, Dubai'den aldığı teklifin çok çok altında bir ücretle İskenderun'dan bir otelin teklifini kabul ettiği bilgisini de aldım. Sebebi ise 28 Haziran'da İskenderun'da verdiği konserden çok memnun kalmasıymış. Çünkü o konserde, Hataylılar şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etmiş. Bu arada, İskenderun'daki yılbaşı konseri için farklı Arap ülkelerinden ve de Dubai'den birçok rezervasyon yaptıran olmuş.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Oyunculuk ve televizyon sunuculuğundan sonra şarkıcı olan Lübnanlı şarkıcı Maya Diab, Arap ülkelerinde çok ünlü ve çok sevilen bir isim. Hatta fiziksel benzerliği, dansı ve tarzıyla Shakira'ya benzediği için 'Ortadoğu'nun Shakira'sı' deniyor. Arap Moda Konseyi tarafından 'Arap Dünyası Moda İkonu' da seçilen Diab'ın Instagram'da yaklaşık 16 milyon takipçisi var. Her fırsatta Türkiye'ye övgüler yağdıran Maya Diab bugünlerde sosyal medyadan sevenlerini İskenderun'a davet ediyor.

