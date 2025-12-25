Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/232 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/232 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 VE 2 NOLU TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre; Söz konusu parselin 18.02.2005 Tasdik tarihli, Güngören Revizyon Uygulama İmar Planı'nda İkiz nizam, 4 Kat irtifalı ve Konut alanı'nda kalmaktadır. 08.11.2021 tarih ve 59277/112 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. 01.11.2022 tarih ve 74645/51 yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. 2021 yılı m2 arsa rayiç bedeli 2955,35 TL'dir.

1 VE 2 NOLU TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKİ ŞERHLER:Beyan: Diğer (Konusu: BU PARSELİN 11891 PARSELLE TEVHİT ŞARTI VARDIR. ) Tarih: - Sayı:- GÜNGÖREN BELEDİYESİ 23/09/2020 - 12007

Beyan: Diğer (Konusu: Güngören Belediyesinin Hibe-Satış Yazısı mevcuttur. ) Tarih: 11/08/2021 Sayı:E.40665 GÜNGÖREN BELEDİYESİ 11/08/2021 - 13010

Beyan: Diğer (Konusu:2*********2 t.c. kimlik numaralı HAMİT EKŞİnin veraset intikal harcı tahsil edilmiştir ) Tarih: YALOVA VERGİ DAİRESİ 15/06/2021 - 9871

Beyan: Diğer (Konusu:4******4tc kımlık nolu ŞERİFE SANCAK IN VİV kesilmiştir. )Tarih: -17/06/2021 Sayı:- SARAY MALMÜDÜRLÜĞÜ 18/06/2021 - 10153 28498

Beyan: Diğer (Konusu:- ) Tarih: - Sayı:- GÜNGÖREN BELEDİYESİ 11/08/2021 - 13010

Beyan: Diğer (Konusu: BİROL EKŞİ nin veraset vergi ilişiğinin kesildiği bildirilmiştir. ) Tarih: 16/03/2022 Sayı:5099 YALOVA VERGİ DAİRESİ 12/04/2022 - 6738

Beyan: Yönetim Planı :25/05/2022 27/05/2022 - 9901

Beyan: Diğer (Konusu: 3 Adet bağımsız bölümden 2 adet bağımsız bölümün satışında sakınca yoktur.) Tarih: - Sayı:- GÜNGÖREN BELEDİYESİ 13/06/2022 - 11231 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 898 Ada 5 Parsel Sayılı 235,27 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda 1650/23422 Arsa Paylı Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 18/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ": Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Mehmet Akif Caddesi'ne 825 metre, Emlak Konut İlköğretim İlkokulu'na 785 metre, Medicana Bahçelievler Hastanesi'ne 1000 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın adresi İstanbul İli, Güngören İlçesi, Akıncılar Mah. Çelik Türk Sok. No:23'dür. Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası piyes olmak üzere toplam 7 katlı, ikiz nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 11 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur. 18.06.2025 Tarihinde Yerinde yapılan incelemede Zemin kat (9) nolu dükkan; Dükkan girişi Çelik Türk Caddesi tarafından, zemin kattan düz girişli olup sol taraftaki taşınmazdır. Hali hazırda depo olarak kullanılmakta olup mutfak nişli ve wc mevcuttur. Zeminler seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Dış kapısı alüminyum cam vitrinli ve panjur kapılı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Güngören Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; Zemin kat (9) nolu dükkân; dükkân ve banyo+wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık toplam net 39,00 m² brüt 42,00 m² alana sahiptir" denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 898 Ada 5 Parsel Sayılı 235,27 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda 3263/23422 Arsa Paylı Zemin Kat 11 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 18/06/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ": Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz konum itibariyle Mehmet Akif Caddesi'ne 825 metre, Emlak Konut İlköğretim İlkokulu'na 785 metre, Medicana Bahçelievler Hastanesi'ne 1000 m kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın adresi İstanbul İli, Güngören İlçesi, Akıncılar Mah. Çelik Türk Sok. No:23'dür. Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat + çatı arası piyes olmak üzere toplam 7 katlı, ikiz nizam betonarme karkas sistemde inşa edilen bina 11 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı çelik kapılı, merdivenler ve kat holleri mermer kaplamalı, alüminyum korkuluklu, merdiven kovası duvarı boyalı, dış cephesi mantolama kaplamalı, asansörlü, doğalgaz ısıtmalı, elektrik ve su sıhhi tesisatı mevcuttur.27.05.2025 Tarihinde Yerinde yapılan incelemede Zemin kat (11) nolu dükkan; Dükkan girişi Çelik Türk Caddesi tarafından, zemin kattan yüksek merdiven girişli olup sağ taraftaki köşe konumlu taşınmazdır. Hali hazırda ofis-depo olarak kullanılmaktadır. Zeminler seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Dış kapısı alüminyum cam vitrinli kapılı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur.Güngören Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; Zemin kat (11) nolu dükkân; dükkân ve banyo+wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık toplam net 33,00 m² brüt 38,00 m² alana sahiptir." denilmektedir.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:10

22/12/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

