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Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Mayıs 2023, Pazar

Sevince...

SELDA abla, 'Sevince' annemle babamın şarkısıymış... Biliyorsundur Erkin Baba söyler... Hayatımda ilk kez aşığım ve artık benim de şarkım oldu...
Niye böyle hissediyorum bilmiyorum ama bu gün önemli ve güzel bir gün abla... Keşke herkes pencerelere çıkıp hep bir ağızdan mutlulukla "Sevince insanlar bir başka, sen de yer ve aşka" diye haykırsak...
Ve herkes gerçekten aşık olsa... İmza; ALİ/Kalamış

BİZİM DE ŞARKIMIZ
S.U. CEVAP; Rahmetli kocamla ne zaman Erkin Koray'ın mekanına gitsek, canımın içi sahnede söylediği eserini yarıda kesip buna başlardı... En sevdiğim yeri de "... aşık oldum galiba yavaştan..." sözleri... Ve ayrıca haklısın, bugün müthiş bir gün Ali'cim.

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