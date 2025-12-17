PODCAST CANLI YAYIN
Selda Uskan

SELDA USKAN

Çamaşır suyu ikilemi

17 Aralık 2025

Selda hanım, son günlerde yeniden gündem olan 'çamaşır suyu ölümleri' biz ev kadınlarını ikiye ayırdı. Ben kesinlikle karşı olan tarafım, çünkü karbonat ve sirke aynı işi görüyor. Ama gelin görün ki bunu oğlumun karısına anlatamıyorum! Günde bir şişeyi bitiriyor, yani elinin izanı yok. "Bu kadar deterjanı benim üzerime dök ben bile yok olurum" diyorum, "Ooo nerden bulacağız o kadar deterjanı anne" diyor. Bu kız evimize ilk geldiğinde zaten kendisini belli etmişti. İki adet ekru renkli berjer koltuğum vardı, bir akşam eve döndüğümde koltukları balkonda baş aşağı bulmuştum. İkisi de kar beyazıydı! Meğer bej rengini kalorifer isi sanmış, çamaşır suyuna yatırmış sonra kurumaları için güneşe koymuş! Selda hanım lütfen yazın oraya, bunları hiç kimse evine sokmasın... (Hayır canım, gelinleri değil çamaşır suyunu...) Rumuz; Nerooo

S.U.Cevap; Nermin hanımcım, genlerimize işlemiş 'çamaşır suyu' tutkusunu söküp atmak kolay değil... Ancak çamaşır suyunun zararlarına karşı vatandaşları uyarmak lazım.

