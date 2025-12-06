Selda Uskan

Selda abla herkesin derdi çeşit çeşit... Benim ki de kocamın beni küçük görmesi... Hiçbir elektronik alete kafam basmıyor! Ne internete girebiliyorum ne sosyal medyaya... Cep telefonum tuşlu. Kocam gittikçe benden uzaklaşıyor. Diğer yeteneklerimi görmezden geliyor. Bu mektubu da yeğenim yollayacak sana... Rumuz; Ecrin



BAŞINI DİK TUT

S.U.Cevap; Sana bir hatıramı anlatarak cevap vermek istiyorum, Ama sonucu baştan söyleyeyim, 'Herkes her şeyi bilmek zorunda değildir!' Yıllar önce internet ülkemize geldiğinde, ilk öğrenen Sevgili Müjde Ar'dı... Ve akabinde bizlere de öğretmeyi görev edindi. Fakat bu zorunlu eğitime iki kişi başkaldırdık; Sezen (Aksu) ve ben... İnterneti hem merak etmiyor, zaten de beceremiyorduk. Ama zamanla bu kompleks bünyelerde ağır aşağılık duygusu olarak baş gösterince, Sezuş şöyle bir teselli formülü buldu, hemen Müjde'yi aradık; "Hayatımız artık ısrar etme, çünkü biz o kadar çok şey biliyoruz ki internetimiz de kusur kalsın' diye düşünüyoruz!" O gündür bu gündür Müjde'yle ne zaman internet konusu açılsa, "Siz iki salak ..." diye başlar cümleye, kulakları çınlasın...